بتعاون قطري تركي.. إنشاء قرية سكنية للنازحين شمالي سوريا

وقّع الهلال الأحمر القطري، اليوم الخميس، اتفاقية لبناء قرية سكنية للنازحين في منطقة الباب شمالي سوريا مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

ووقع الاتفاقية في العاصمة القطرية الدوحة الأمين العام للهلال الأحمر القطري علي بن حسن الحمادي ورئيس “آفاد” يونس سزر.

وتبلغ تكلفة بناء مشروع القرية السكنية، نحو 3.5 ملايين دولار، ومن المقرر إتمامه خلال عام، ويقضي ببناء ألف منزل في مدينة الباب داخل منطقة (درع الفرات) وفق تنسيقٍ مشترك بين الجهتين التركية والقطرية.

سعادة السفير علي بن حسن الحمادي أمين عام #الهلال_الأحمر_القطري والسيد يونس سيزر رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في #تركيا (أفاد) يوقعان اتفاقية تعاون لبناء قرية سكنية لإيواء 5,000 نازح سوري في منطقة الباب بمحافظة #حلب السورية بميزانية قدرها 3,318,291 دولاراً أمريكياً pic.twitter.com/SQqZrL3pWW — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) July 28, 2022

ويهدف المشروع إلى إيواء 5 آلاف نازح سوري، ويتضمن بناء مسجد و24 متجرا تجاريا ومستوصفا صحيا ومدرسة ابتدائية، بالإضافة إلى شبكة داخلية لمياه الشـرب والصـرف الصحي وخزان مياه مرتفع بسعة 100 متر مكعب.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال سزر إن المشروع يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للنازحين السوريين في منطقة الباب والمقيمين في الخيام.

يتضمن المشروع بناء 1,000 وحدة سكنية ومسجد و24 متجراً صغيراً ومستوصف طبي ومدرسة ابتدائية، مع تزويد المشـروع بشبكة داخلية لمياه الشـرب والصـرف الصحي وخزان مياه مرتفع بسعة 100 متر مكعب pic.twitter.com/dCXjus9shD — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) July 28, 2022

ولفت إلى “التعاون الكبير بين تركيا وقطر في مجال العمل والإغاثة الإنسانية في الداخل السوري”، وأضاف “قطر لها دورٌ كبير سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي في دعم النازحين السوريين، وسنعمل مع قطر سويًّا لتعزيز التعاون في هذا المجال”.