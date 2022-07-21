أغلبها في دول عربية.. أكثر المناطق سخونة على وجه الأرض

تمر العديد من الدول الأوربية بموجة قاسية من ارتفاع درجات الحرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أدى إلى اندلاع حرائق غابات صعب السيطرة عليها في دول مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، إضافة إلى وفاة المئات لأسباب مرتبطة بتلك الموجة الحارة.

وتعد بريطانيا واحدة من أكثر الدول الأوربية تضررًا في المدة الحالية من ارتفاع درجات الحرارة، بتسجيلها درجات حرارة تجاوزت الأربعين خلال الأيام الماضية زادت من حدتها ظروف البنى التحتية غير المهيئة لدرجات حرارة فوق الـ25 درجة مئوية، وفق تصريحات نقلها موقع (يورونيوز) الأوربي عن مسؤولين وخبراء.

وعلى مر التاريخ، شهدت أوربا أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أثينا باليونان عام 1977 حيث وصلت إلى 48 درجة مئوية، في حين سجلت السلطات الإقليمية في جزيرة صقلية الإيطالية درجة حرارة 48.8 درجة مئوية في 11 أغسطس/آب 2021، وفق تقارير إعلامية نشرتها صحف بريطانية.

بيد أنه بشكل عام هناك العديد من المناطق التي تعد الأعلى سخونة من حيث درجات الحرارة في العالم، من أبرزها:

وادي الموت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية



يأتي (وادي الموت) في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة المناطق المتفق على كونها الأكثر سخونة في العالم.

وحقق متنزه (فورنيس كريك) في وادي الموت الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة للهواء، حين وصلت لأعلى مستوياتها عند 56.7 درجة مئوية في صيف عام 1913.

ويجادل البعض حول صحة درجة الحرارة تلك، ولكن حتى إذا ثبت خطأ فورنيس كريك، فقد تم تسجيل درجة حرارة 54.4 درجة مئوية في أغسطس 2020.

ويعد (وادي الموت) المكان الأكثر جفافًا في الولايات المتحدة.

وفي السياق، ذكرت تقارير إعلامية أنه ولمدة نحو 90 عامًا، كانت تحتفظ منطقة (العزيزية) في ليبيا بأعلى معدل درجات حرارة تم تسجيلها عند 58 درجة مئوية، ولكن في عام 2012 راجع علماء من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية القياس وخلصوا إلى أنه كان غير صحيح.

ولاية ورقلة في الجزائر

صنفت صحيفة (إندبندنت) البريطانية ولاية ورقلة في الجزائر على أنها “ثاني أكثر المناطق سخونة” في العالم، حيث سجلت أعلى درجة حرارة في أفريقيا، وكانت 51.3 درجة مئوية في 5 يوليو/تموز 2018.

وتشير العديد من الادعاءات التاريخية إلى أن أعلى درجة حرارة في أفريقيا كانت 55 درجة مئوية في مدينة قبلي جنوب تونس، لكن هناك جدلًا حول دقة تسجيلها.

مطار الأهواز في إيران

شهد مطار الأهواز في إيران بشكل غير رسمي ثالث أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق خلال موجة الحر الشديدة التي ضربت صيف عام 2017.

وسجّل إيتيان كابيكيان خبير التنبؤات في وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية درجة حرارة 53.7 درجة مئوية بالمدينة في 29 يونيو/حزيران 2017، وفق صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

منطقة مطربة في الكويت

تعد منطقة مطربة إحدى المناطق القاحلة في شمال غرب الكويت، وسجلت درجة حرارة 53.9 درجة مئوية في 21 يوليو 2016، لتكن بذلك ثالث أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق حول العالم وأعلى درجة حرارة تم تسجيلها في المنطقة القارية من آسيا، وفق تقارير إعلامية.

اعلى درجات الحرارة المسجلة قبل قليل

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مطربه 53

الصليبية 53

الصابرية 52

العبدلي 52

الجهراء 52

مطار الكويت 52

السالمي 51 pic.twitter.com/vHHOhUi2y6 — متابعة طقس الكويت 🇰🇼 (@WeatherKuwait) July 30, 2020

مدينة البصرة في العراق

سجلت مدينة البصرة درجة حرارة 53.9 درجة مئوية، وذلك في مطار البصرة الدولي في العراق يوم 22 يوليو/تموز 2016.

مدينة توربات في باكستان

سجلت مدينة توربات الواقعة في جنوب بلوشستان في باكستان خامس أعلى درجة حرارة على الإطلاق في 28 مايو2017 حين وصلت إلى 53.7 درجة مئوية.

وتسببت الحرارة الشديدة في انقطاع التيار الكهربائي بسبب ضعف البنية التحتية، ما أجبر العديد من السكان على السباحة في أنهار المدينة من أجل الحفاظ على البرودة، وترك الشوارع شبه مهجورة.

منطقة العزيزية في ليبيا

تشهد منطقة العزيزية التي تقع على بعد 40 كيلومترًا جنوب طرابلس في ليبيا العديد من موجات ارتفاع الحرارة، وتعرف بأنها من أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض.

وتم تسجيل أعلى درجات حرارة في المنطقة عام 1922 حين بلغت 58 درجة مئوية، ومع ذلك، تم تجريد مسؤولي المدينة من تسجيل درجات حرارة المنطقة في عام 2012، بذريعة عوامل عدة منها عدم تمتع المسؤولين عن رصد درجات الحرارة بالكفاءة المطلوبة، وارتكابهم أخطاء في عمليات القياس، وفق الإندبندنت.

