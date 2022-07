الشرطة الهندية تبحث عن مسلمين أقاموا الصلاة في مركز تجاري (فيديو)

تبحث الشرطة الهندية عن مجموعة من المسلمين بعد تداول فيديو لهم وهم يؤدون الصلاة داخل مركز تجاري في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد، على خلفية اتهامهم بالترويج للعداء بين الجماعات الدينية.

ويُظهر الفيديو المسلمين وهم يؤدون الصلاة داخل مكان مفتوح في المركز التجاري، ويجلس أمامهم شاب يؤمهم، في حين صوّر أحد الأشخاص الفيديو من الخلف بحيث لا تظهر وجوههم.

واعتبرت شرطة أوتار براديش أن الرجال المسلمين “يقومون بنشر العداوة والتسبب في الأذى للمعتقدات الأخرى من خلال أداء الصلاة في مكان عام”، وقدّمت احتجاجًا رسميًّا ضد مركز (اللولو) التجاري ومالكه.

من جانبهم، أصدر المسؤولون عن المركز التجاري بيانًا رفضوا فيه هذا التصرف لتجنب الجدل الدائر بسبب المقطع المصور.

وأرسلت إدارة المركز التجاري خطابًا إلى شرطة مدينة سوشانت جولف بشأن الواقعة، أكدت خلاله أن الرجال الذين أقاموا الصلاة “ليسوا موظفين في المركز التجاري بل كانوا زوارًا”.

وقالت في بيانها “تضمن إدارة المركز التجاري عدم تكرار مثل هذه الوقائع”، موضحة أن الإدارة وضعت إخطارات في المبنى تفيد بأنه لا يُسمح بأي صلاة دينية داخل المركز، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ورغم بيان التوضيح فإن حركة (هندوتفا) الهندوسية استهدفت بشكل مباشر مالك مجموعة اللولو يوسف علي باعتباره مسلمًا، واتهموه بتوظيف المسلمين فقط وإرسال الأرباح المحققة في الهند إلى مدينة دبي الإماراتية.

Long ago it was feared that Lulu Mall is related to a billionaire from Kerala and most of the employees in the mall are Muslim and belong to Kerala! By offering Namaz in public places, it is like defying the Govt ! @myogiadityanath Ji pic.twitter.com/Y5rT0YPd1A #LuluMallLucknow

— Raghvesh Narain Tripathi (@20Raghvesh) July 14, 2022