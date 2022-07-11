الكشف عن مخطط أمريكي إسرائيلي لإقامة مجمع دبلوماسي على أملاك فلسطينية بالقدس

كشف مركز حقوقي، الأحد، عن مخطط أمريكي إسرائيلي لإقامة مجمع دبلوماسي تابع لسفارة واشنطن بمدينة القدس المحتلة، سيقام على أملاك فلسطينية خاصة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مركز عدالة -المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل- حقوقي غير حكومي.

وقال المركز إنه كشف أدلة جديدة عن مخطط أمريكي إسرائيلي مشترك لبناء مجمع دبلوماسي تابع للسفارة في القدس على أملاك فلسطينية خاصة، استباقًا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.

وأضاف المركز أن ورثة المالكين الأصليين –منهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون- يطالبون سكان شرقي القدس بالإلغاء الفوري للمخطط.

وكشف البحث الذي قام به مركز عدالة في سجلات أرشيفية عن ملكية الفلسطينيين للأراضي المزمع إقامة المجمع الدبلوماسي عليها، إذ صودرت بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي للعام 1950.

ووفق المركز، فإن الوثائق الواردة من أرشيف الدولة تثبت أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني قبل عام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.

يُذكر أن “عدالة” هو مركز قانوني لحقوق الإنسان، مستقل ومُسجَّل في إسرائيل جمعية غير ربحية.

وينشط المركز الذي أُسّس في العام 1996 بمجال دفع وتعزيز حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يقطنون في الأراضي المحتلة.