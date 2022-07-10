حقّق رقما قياسيا نادرا.. خطاط كشميري يكتب القرآن كاملا على لفافة ورق (فيديو)

حقق خطاط من إقليم كشمير رقما قياسيا جديدا بكتابته القرآن الكريم كاملا على لفافة من الورق يبلغ طولها 500 متر وعرضها 14.5 بوصة.

واستعرض الخطاط مصطفى بن جميل (27 عاما) اللفافة المميزة عبر مقطع مصور وسط احتفالات وسعادة كبيرة شعرت بها عائلته والمقربون منه.

في سبعة أشهر.. حطم الخطاط الكشميري مصطفى بن جميل الرقم القياسي العالمي بكتابة القرآن الكريم على لفافة طولها 500 متر#عيد_الأضحى #كشمير pic.twitter.com/lNgl1UggcO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 10, 2022

وأوضح مصطفى لوسائل إعلام محلية أن كتابة القرآن استغرقت منه 7 أشهر استخدم خلالها أقلام الخط الخاصة وورق زنة 85 غراما أحضره من مدينة دلهي الهندية.

وبهذا الإنجاز النادر تمكن مصطفى من تسجيل رقم قياسي نادر في (لينكولن بوك أوف ريكوردز) وهي منظمة مرتبطة بتحديد الأشخاص الموهوبين وتعزيز مهاراتهم على المنصات الدولية.

وأضاف في تصريحات صحفية “بدأت العمل في الخط بعد فشلي في الحصول على شهادة الثانوية العامة لأني كنت ضعيفًا في الرياضيات وتعرضت دائما للسخرية من الأقارب والقرويين الآخرين”.

وينحدر مصطفى من وادي غوريز في منطقة بانديبورا بشمال كشمير، وكتب القرآن الكريم على لفافة ورقية في رغبة صادقة منه لتحقيق إنجاز نادر يثبت موهبته.

وتابع “تمكنت من كتابة القرآن دون توجيه من أي مدرب محترف، لذلك استغرق وقتا طويلا، لاسيما وأن المصحف المكتوب بخط اليد يتكون من 450 صفحة”.

يذكر أن سجل (لينكولن) للأرقام القياسية يهتم بالمواهب الفردية ويحرص على دعمها من خلال إنشاء منصة دولية لهم للتميز في أي مجال كالتعليم والفنون والعلوم والأدب والرياضة.