بعد حملة قادتها 9 فتيات.. مدارس مدينة أمريكية تعترف بأعياد المسلمين عطلة رسمية (فيديو)

أعلن مجلس مدارس مدينة هيليارد بولاية أوهايو الأمريكية اعتبار أعياد المسلمين إجازة رسمية منذ بداية العام الدراسي الذي يبدأ سنة 2025، وذلك بعد حملة ضغط قادتها 9 طالبات مسلمات في مدارس المدينة.

ويأتي قرار المجلس بعد أن قادت الطالبات المسلمات حملة تدعو لتغيير التقويم وإضافة أيام عطلة العيد، وبعد أن جمعن أكثر من 1600 توقيع من مجتمع مدينة هيليارد، وقدّمن التماسًا للمجلس في 11 من أبريل/نيسان الماضي لصالح تضمين العطلة.

وبعد ذلك تحرك المجلس في عملية دراسة القرار، وصوّت عليه في 7 من يوليو/تموز الحالي، وجاءت النتيجة 5 أصوات مقابل صفر لصالح القرار.

وفي تصريح لقناة (10 WBN) المحلية في الولاية، قالت نادية لونج رئيس مجلس مدارس هيليار “من الناحية العملية، تغيّب ما يقرب من 20% من طلابنا هذا العام بسبب إجازة العيد، مما يعطل عملية التعلم لجميع طلابنا، وهذا مجرد سبب آخر يجعل من المنطقي قضاء يوم عطلة”.

وأضافت نادية لونج “تسهيل الاحتفال بالعيد على الطلاب دون التضحية بعملهم المدرسي يوضح التزام منطقتنا بالشمولية والتنوع والإنصاف”.

ورحّب عدد من الناشطين والمؤسسات عبر منصات التواصل بقرار مجلس هيليارد، إذ أثنى عليه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير- CAIR) ووصف يوم القرار بأنه “احتفال”.

