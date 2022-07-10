بعد حملة قادتها 9 فتيات.. مدارس مدينة أمريكية تعترف بأعياد المسلمين عطلة رسمية (فيديو)

أعلن مجلس مدارس مدينة هيليارد بولاية أوهايو الأمريكية اعتبار أعياد المسلمين إجازة رسمية منذ بداية العام الدراسي الذي يبدأ سنة 2025، وذلك بعد حملة ضغط قادتها 9 طالبات مسلمات في مدارس المدينة.

ويأتي قرار المجلس بعد أن قادت الطالبات المسلمات حملة تدعو لتغيير التقويم وإضافة أيام عطلة العيد، وبعد أن جمعن أكثر من 1600 توقيع من مجتمع مدينة هيليارد، وقدّمن التماسًا للمجلس في 11 من أبريل/نيسان الماضي لصالح تضمين العطلة.

وبعد ذلك تحرك المجلس في عملية دراسة القرار، وصوّت عليه في 7 من يوليو/تموز الحالي، وجاءت النتيجة 5 أصوات مقابل صفر لصالح القرار.

وفي تصريح لقناة (10 WBN) المحلية في الولاية، قالت نادية لونج رئيس مجلس مدارس هيليار “من الناحية العملية، تغيّب ما يقرب من 20% من طلابنا هذا العام بسبب إجازة العيد، مما يعطل عملية التعلم لجميع طلابنا، وهذا مجرد سبب آخر يجعل من المنطقي قضاء يوم عطلة”.

وأضافت نادية لونج “تسهيل الاحتفال بالعيد على الطلاب دون التضحية بعملهم المدرسي يوضح التزام منطقتنا بالشمولية والتنوع والإنصاف”.

ورحّب عدد من الناشطين والمؤسسات عبر منصات التواصل بقرار مجلس هيليارد، إذ أثنى عليه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير- CAIR) ووصف يوم القرار بأنه “احتفال”.

Today we're celebrating a decision by the Hilliard City Schools Board of Education to recognize the Muslim holiday of Eid al-Fitr! 🥳 The board voted unanimously Thursday evening to change the school calendar to include a day off for Eid al-Fitr when it falls on a school day. — CAIR-Ohio (@CAIROhio) July 8, 2022

وقالت الناشطة الأمريكية دون مايكل “كل التحية لمدارس هيليارد على الاعتراف بإجازة العيد للمسلمين، أتمنى أن تحذو مدارس مقاطعتنا أيضًا حذو هذا القرار”. بينما رأى مغردون آخرون أن طالبات مدارس مدينة هيليارد حققن ما عجز عن تحقيقه رجالات السياسة والقانون.

Bravo to Hilliard City Schools for moving to make Eid a school holiday!! Would love to see my district do the same! https://t.co/4czDlKXA3L — Madame Dawn Michael (@madamednmichael) July 9, 2022

This was a long term effort that others in our community led and their efforts have paid off. Thank you @HilliardSchools for being the best of the best. https://t.co/yZmhAcTU5B — Dr. Ayaz Hyder, PhD (@ayazhyder) July 8, 2022

يُذكر أن التقويم السنوي في الولايات المتحدة كان يعتمد التقويم الميلادي فقط، ولا يعترف بالأعياد الإسلامية.

ويبدو أن هذا الانتصار المسجل على مستوى ولاية أوهايو، قد يفتح المجال أمام توسيع قاعدة الاعتراف بإجازة الأعياد للمسلمين على المستوى الفيدرالي.