مشهد مهيب.. تخريج 393 من حفظة القرآن الكريم في إسطنبول (فيديو)

أقيم في مدينة إسطنبول التركية حفل لتخريج 393 طالبًا أكملوا حفظهم في دورة القرآن الكريم بمسجد أرناؤوط كوي.

وشدد مفتي إسطنبول صافي أرباغوس على أهمية مدرسة حفظ القرآن، وقال “جاء في كتاب الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله يوظف خلقه لتعلم القرآن”.

وأشار إلى الحديث الشريف الذي يقول “خيركم من تعلم القرآن وعلمه”، لافتًا إلى أن مجموعة الخريجين نالت البركة بسبب حفظها لكتاب الله.

ووضعت رئاسة الشؤون الدينية برنامجًا عام 2010، يهدف إلى تحفيظ القرآن وتقديم دروس دينية.

وخلال عمر الجمهورية التركية الذي ناهز 100 عام تقريبًا، استمرت المساجد المنتشرة في الولايات جميعها والبالغ عددها حتى نهاية العام الماضي قرابة 90 ألف مسجد، في أن تكون القبلة الأول للطلبة الراغبين في حفظ القرآن وتعلم تفسيره وأحكامه وتعاليمه.

وإلى جانب المساجد المنتشرة في عموم تركيا، هناك أيضًا مدارس الأئمة والخطباء التي دخلت على الخط، وبدأت تُعنى بتحفيظ القرآن للطلبة الراغبين بجانب تدريسها للمناهج الدراسية سواء العلمية أو الأدبية أو المهنية، والتي وصل عددها خلال العام الدراسي 2022-2021 إلى ألف و673 مدرسة ثانوية يرتادها قرابة 667 ألف طالب وطالبة، وفقًا لموقع قناة (تي آر تي) الرسمية التركية.

تلاوة قرآنية للرئيس رجب طيب #أردوغان خلال مشاركته في إحياء الذكرى الثامنة والعشرين لوفاة الرئيس الثامن للجمهورية التركية تورغوت أوزال#رمضان #تركيا pic.twitter.com/xl0xDnVvJj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2021

وتشهد سائر الولايات التركية في فصل الصيف من كل عام، انطلاق معاهد تحفيظ القرآن الكريم للفئات العمرية كلها، بدءًا من الأطفال وحتى الشباب وكبار السن، بإشراف من رئاسة الشؤون الدينية.