الجيش المصري يعلن مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شرق قناة السويس

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، مقتل ضابط بالجيش و10 جنود في هجوم على نقطة لرفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

وقال المتحدث في بيان على صفحته في فيسبوك “قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة”.

وأضاف البيان أن الهجوم “أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد، وتجري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء”.