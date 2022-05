تجني الأموال من محتويات مناهضة للإسلام.. مواقع التواصل لم تبال بـ89% من شكاوى معاداة الإسلام

كشف تقرير عن دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن شركات التواصل الاجتماعي كانت غير مبالية بنحو 89% من الشكاوى حول المشاعر المعادية للمسلمين ولم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وذكر التقرير الذي أعده مركز مكافحة الكراهية الرقمية أن البيان المشترك الصادر عن شركات (ميتا وتويتر وغوغل) بدعم الدعوات لإزالة “المنشورات الإرهابية والعنيفة” في 2019، ثبت مرة أخرى أنه بيان صحفي لا شيء فيه سوى الوعود الجوفاء.

Our new research reveals: A Failure to Protect.

👉23 groups dedicated to anti-Muslim hatred

👉530 posts with 25M views

👉Platforms took no action on 89% of the content reported

It’s time to legislate, moderate and remove the hate. pic.twitter.com/lmKWgNTOZg

— Center for Countering Digital Hate (@CCDHate) April 28, 2022