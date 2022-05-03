اليوم العالمي لحرية الصحافة.. 4 من صحفيي الجزيرة مباشر معتقلون في مصر دون محاكمة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، لا يزال 4 صحفيين يعملون بالجزيرة مباشر يقبعون في السجون المصرية، وهم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

واعتقل جميع هؤلاء الصحفيين عقب سفرهم إلى مصر لقضاء إجازاتهم الاعتيادية مع عائلاتهم وخارج نطاق العمل، وتؤكد شبكة الجزيرة وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، وتدعو إلى الإفراج الفوري عن صحفييها الأربعة المحتجزين في السجون المصرية.

ويحتاج هشام عبد العزيز إلى إجراء عملية عاجلة في عينية كما أنه تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي -وهي عامان- منذ أشهر، وسيتجاوز بهاء الدين إبراهيم ذات المدة هذا الأسبوع.

أما أحمد النجدي -البالغ من العمر 67 عامًا- فهو يحتاج إلى عملية قسطرة في القلب وعملية زرع بديل لركبته المتآكلة، وقد تم منعه من أخذ حقنة تسكين الألم منذ أكثر من عام ونصف، لكن السلطات المصرية تستمر في تجديد حبسه مع تجاهل وضعه الصحي المتدهور.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة دعت منظمة العفو الدولية إلى حرية الصحافة في الشرق الأوسط، مطالبة بالعدال لجميع من يحاولون ممارسة حقوقهم في حرية التعبير.

🖋️ اليوم يصادف اليومَ العالمي لحرية الصحافة. من المضايقة والاحتجاز إلى الاختفاء والاغتيالات ، يعاني الصحفيون والإعلاميون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من عدّة انتهاكات لحقوق الإنسان. و في الوقت الحاضر ، لا تزال حرية الصحافة تحت الحصار. pic.twitter.com/vVnWZZGNaY — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 3, 2022

وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات إن الصحفيين والإعلاميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من عدّة انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن حرية الصحافة لا تزال تحت الحصار.

ولفتت إلى أن العديد من الصحفيين في الشرق الأوسط يتعرضون دائما للمضايقة والاستهداف بواسطة تقنيات المراقبة والتجسس، وأن منصات إعلامية مثل “مدى مصر” و”المنصة” ومئات المواقع والصحف المماثلة تخضع للرقابة.

وفي هذا اليوم أيضا ذكّر عدد من النشطاء والصحفيين وأهالي الصحفيين المعتقلين بعشرات الصحفيين الذين لا يزالون مغيبين في السجون بسبب عملهم الصحفي.

تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة يكمل الصحفي بهاء الدين إبراهيم عامين في السجن لا شيء سوى كونه صحفيا يعمل بالجزيرة مباشر، أتمنى أن يكون هذا آخر عيد لنا من دونه pic.twitter.com/4Tpy1XJc8F — Mona gamal eldin (@Monagamaleldin3) May 3, 2022

وغردت منى محمود زوجة الصحفي بهاء الدين إبراهيم قائلة إن زوجها يكمل هذا الأسبوع عامين في السجن من دون سبب سوى كونه صحفيًّا بالجزيرة مباشر.

كما عبرت زوجة هشام عبد العزيز عن شعورها هذه الأيام بالقلق والترقب وهي تنتظر خبر الإفراج عن زوجها وتبحث عنه بين وسائل التواصل الاجتماعي طوال الوقت.

قلق وتوتر رهيب .. بقالي كتير اوي بدخل ادور في تويتر وفيسبوك .. في كل الصفحات المعنية ، محامين او حقوقيين ، صحفيين ، او حتي اهالي معتقلين .. لعل وعسي اتفاجئ بإسم هشام مفرج عنه ..بجد وضع مرهق واحساس صعب .. ربنا عنده الفرج والعوض كله — samira eltaher (@samira_eltaher) May 1, 2022

وبحسب الصحفي المصري خالد البلشي فإنه لا يزال هناك 25 صحفيًّا محبوسًا في السجون المصرية يقضون العيد بعيدًا عن أسرهم، وذلك بعد الإفراج عن 5 من زملائهم في الفترة الأخيرة.

وطالب خالد البلشي بالحرية لجميع الصحفيين المحبوسين في أسرع وقت متمنيا أن يكون لدى مصر صحافة حرة “بلا رقيب ولا حجب على مقاس الناس وأحلامهم” على حد تعبيره.