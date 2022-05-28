خبير قانون دولي: جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة في مسارها الصحيح لتكون قضية جنايات دولية (فيديو)

قال خبير القانون الدولي سعد جبار إن وصول قضية الزميلة شيرين أبو عاقلة لمحكمة الجنايات الدولية يعني أن مسارات تدويل هذه القضية قد نجحت، وأخذت مسارها الصحيح لتكون قضية جنايات دولية.

وأضاف جبار في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن مجلس الأمن مدعو لتفعيل بند حماية الصحفيين من خلال تقديم قرار صادر عن المجلس يتم إدراجه في البند السابع من مقررات الأمم المتحدة، ويمنع بموجبه الاعتداء على الصحفيين على أن يكون قرارًا ملزمًا لجميع دول العالم.

وذكر جبار أن الطلب الذي تقدمت به شبكة الجزيرة لمحكمة العدل الدولية بخصوص اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى جانب مجموع الوثائق والمستندات والحقائق التي قدمتها السلطة الفلسطينية ستزيد من قوة الدفوعات الخاصة بمطلب تحقيق العدالة لشيرين، مشيرًا أن المحكمة ستأخذ هذه الحقائق والوقائع بعين الاهتمام خلال النظر في القضية.

وكشف جبار بأن جريمة اغتيال شيرين جعل ملف استهداف إسرائيل للصحفيين الفلسطينيين في الصدارة، وأن المطلوب الآن هو ملاحقة الجرائم داخل المحكمة الدولية في لاهاي.

واستشهدت الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) في 11 مايو/أيار الجاري برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر تسجيل فيديو للواقعة أن الزميلة شيرين كانت ترتدي خوذة وسترة واقية كتب عليها بوضوح كلمة “صحافة” باللغة الإنجليزية.

وقالت شبكة الجزيرة، الخميس، إنها قررت إحالة ملف اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.