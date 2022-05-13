وول ستريت جورنال: الجيش الإسرائيلي حدد إطلاق نار من جانبه ربما تسبب بمقتل شيرين أبو عاقلة

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن الجيش يحقق في 3 وقائع إطلاق نار من قبل جنوده خلال حادثة اغتيال مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن المسؤول الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يحقق في اتهام أحد جنوده بقتل شيرين أبو عاقلة.

يأتي هذا في وقت أكدت قناة (سي إن إن) نقلًا عن شهود أن “الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على الصحفيين، ومنهم أبو عاقلة، ولم يكن هناك مسلحون فلسطينيون”.

كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤول إسرائيلي “أن الجيش حدد إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي أمس ربما تسبب بمقتل أبو عاقلة”.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن المسؤول أن مجال الرؤية لدى الجنود الإسرائيليين كان واضحًا، وربما ارتطمت رصاصة بأرض أو حائط وأصابت الزميلة شيرين، مشددًا على أنه “سيكون صعبًا تحديد المسؤول عن مقتل أبو عاقلة دون الحصول على الرصاصة القاتلة”.

ومن جانبه، أكد موقع “والا” الإسرائيلي أن جيش الاحتلال لا يستبعد في هذه المرحلة أن تكون قواته استهدفت بالخطأ مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، فأردتها قتيلة.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد كشفت في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء عن تفاصيل تحقيق للجيش الإسرائيلي لا يستبعد مسؤولية عناصر من وحدة المستعربين في جيش الاحتلال (دوفدوفان) عن اغتيال مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن فحصًا أوليًا للجيش الإسرائيلي أقر بأن عناصر من وحدة “دوفدوفان” في الجيش الإسرائيلي أطلقوا الرصاص في مخيم جنين باتجاه المنطقة الشمالية، حيث كانت شيرين أبو عاقلة والفرق الصحفية.

وكانت السلطات الفلسطينية رفضت، الخميس، طلبًا إسرائيليًا بفحص الرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة، ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وجهات أخرى لإجراء تحقيق فوري مستقل حول المسؤول عن مقتلها.

وقال مصدر رسمي فلسطيني “لا يمكن الوثوق بإسرائيل في التحقيق في إطلاق النار”.

من جانبها تابعت صحيفة نيويورك تايمز القضية من خلال التأكيد أن المسؤولين الفلسطينيين أجروا تشريحًا لجثمان الزميلة شيرين، لكنهم لم يعلنوا نتائجه حتى صباح الخميس.

وقالت الصحيفة “الرصاصة التي تسببت في قتل مراسلة الجزيرة تحمل القرائن جميعها التي يمكنها أن تقود للقاتل”.

وأضافت أن مراسلة الجزيرة كانت بمعية صحفيين آخرين في مكان الحادث يرتدون سترات واقية من الرصاص وخوذات مكتوب عليها كلمة “صحافة”.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الفلسطيني الذي يساعد في الإشراف على علاقة السلطة مع الحكومة الإسرائيلية حسين الشيخ، أنه سيحقق في اغتيال الزميلة شيرين بشكل مستقل، رافضًا الدعوات الإسرائيلية لإجراء تحقيق مشترك، وتقييم الرصاصة في مختبر إسرائيلي.

واتهم الشيخ الجنود الإسرائيليين بقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة، رافضًا المزاعم الإسرائيلية بأن مراسلة الجزيرة ربما تكون قد أصيبت بنيران فلسطينية.