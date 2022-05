“نشعر بالحزن والصدمة”.. دبلوماسيون أجانب ينعون الزميلة شيرين أبو عاقلة ويدعون إلى تحقيق سريع وشفاف

طالب دبلوماسيون أجانب ومسؤولو هيئات دولية بفتح تحقيق شامل وفوري في جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء أداء واجبها المهني بتغطية اقتحام قواته لمخيم جنين.

وأعرب وزير خارجية هولندا فوبكه هوكسترا عن صدمته بما وصفه بـ “الوفاة المأساوية” للزميلة شيرين أبو عاقلة.

Shocked by the tragic death of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akhleh on the West Bank. The freedom of press and the safety of journalists are indispensable for free and democratic societies. Anywhere in the world. Facts and circumstances must be investigated. — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) May 11, 2022

وقال على تويتر “مصدوم من الوفاة المأساوية لصحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية، لا غنى عن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين من أجل إقامة مجتمعات حرة وديمقراطية في أي مكان في العالم”.

ودعا هوكسترا إلى التحقيق في “الحقائق والظروف” التي تحيط بجريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وعبّر السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس عن حزنه الشديد لوفاة الزميلة الصحفية، وغرد قائلًا “محزن جدًّا أن نعلم بوفاة الصحفية الأمريكية والفلسطينية شيرين أبو عاقلة”.

وأضاف نايدس أنه يشجع على فتح تحقيق شامل في ملابسات وفاتها وإصابة صحفي آخر على الأقل في جنين.

Very sad to learn of the death of American and Palestinian journalist Shireen Abu Akleh of @AJArabic @AJEnglish. I encourage a thorough investigation into the circumstances of her death and the injury of at least one other journalist today in Jenin. — Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) May 11, 2022

من جهته، أعرب السفير البريطاني لدى إسرائيل نيل ويغان عن حزنه الشديد لوفاة الزميلة شيرين أبو عاقلة، وشدد على ضرورة السماح للصحفيين بالعمل “في أمان وبحرية”.

وأشار ويغان إلى أهمية إجراء “تحقيق سريع وشامل وشفاف” لكشف الحقيقة بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وأدان مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والوحدة الدبلوماسية الأمريكية لشؤون فلسطين وبعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

ونعت الوحدة الدبلوماسية الأمريكية الزميلة بالقول “كانت شيرين أبو عاقلة معروفة لنا ولجميع الفلسطينيين، رحمها الله”.

وأشارت الوحدة التابعة للسفارة الأمريكية بالقدس في تغريدة إلى أنها تشجع على إجراء “تحقيق شامل في وفاة” شيرين وإصابة زميلها الصحفي علي السمودي.

بدوره، أعرب الناطق الرسمي للاتحاد الأوربي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغال بوينو عن صدمته باستشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة، مطالبًا بفتح تحقيق “مستقل وسريع”.

وقال على تويتر “لقد صُدمنا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تأديتها لعملها في تغطية التوغل الإسرائيلي في جنين”.

لقد صدمنا بمقتل الصحافية #شيرين_ابو_عاقلة أثناء تأديتها لعملها في تغطية التوغل الإسرائيلي في جنين. نعرب عن خالص تعازينا لعائلتها وندعو إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع لتقديم الجناة إلى العدالة. pic.twitter.com/fPCWsHpzWo — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) May 11, 2022

وحرص بوينو على تقديم العزاء إلى عائلة الزميلة الراحلة، مؤكدًا ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة.

كما دعا مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى إجراء تحقيق “فوري وشامل” في مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة ومحاسبة المسؤولين.

وغرد قائلًا “أدين بشدة مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي أصيبت برصاص حي صباح اليوم أثناء تغطيتها لعملية نفذتها القوات الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية”.

وطالب بإجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين، مضيفًا “لا ينبغي أبدًا استهداف العاملين في وسائل الإعلام”.

من جانبه، أعرب السياسي الإيطالي ورئيس الوزراء الأسبق إنريكو ليتا عن صدمته بمقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال على تويتر “إنه أمر صادم مقتل صحفية من قناة الجزيرة، وندعو إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة من أجل شيرين أبو عاقلة وعائلتها”.

ونعت جولييت توما -المتحدثة باسم اليونيسيف في الشرق الأوسط- الزميلة شيرين على تويتر”وداعًا يا صوت فلسطين، وشكرًا جزيلًا على الشجاعة والموضوعية والمهنية الصحفية”.

#شيرين_أبوعاقلة وداعاً صديقتي ، وداعا يا صوت #فلسطين وشكراً جزيلاً على الشجاعة والموضوعية والمهنية الصحفية سوف نفتقدك جداً ارقدي بسلام، الراحة الأبدية لك #ShireenAbuAkleh pic.twitter.com/n1FVhTQWDa — Juliette Touma جولييت توما (@JulietteTouma) May 11, 2022

وغرّد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني “خبر صادم صباح اليوم، استشهدت شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لأحداث جنين، كانت شخصية بارزة في الأخبار الفلسطينية والعربية”.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته.

وحمّلت قناة الجزيرة الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال المسؤولية عن مقتل الزميلة شيرين، وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بإدانة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها، لتعمّدها استهداف شيرين أبو عاقلة وقتلها عمدًا.

I am deeply saddened by the tragic death of Al Jazeera’s @ShireenNasri in Jenin this morning. Journalists must be allowed to work safely and freely. I urge a rapid, thorough and transparent investigation. — Neil Wigan (@FCDONeilWigan) May 11, 2022