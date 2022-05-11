“جميع المعطيات تشير إلى إسرائيل”.. منظمات حقوقية دولية تدين جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

أدانت منظمات حقوقية دولية جريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة المحتلة صباح اليوم الأربعاء.

وأجمعت المنظمات على أن حادث القتل يتعلق بجريمة ضد الصحافة والصحفيين.

ونعت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ووصفت جريمة قتلها بالمفجعة.

وقال الناطق باسم المنظمة أحمد بن شمسي إن اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة “جريمة يعاقب عليها القانون، مضيفًا أن المنظمة لا تزال بصدد التحقيق من الناحية القانونية فيما إذا كان الأمر يتعلق بجريمة حرب”.

وأضاف “يجب أن ننتظر حتى نستكمل جوانب التحقيق لنقدّم تقريرًا خاصًا في الحادث”.

المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش: هذه جريمة بكل معنى الكلمة وتعهدات حكومة إسرائيل بالتحقيق في مقتل الصحفية #شيرين_أبو_عاقلة ليست ذات مصداقية#الجزيرة #فلسطين pic.twitter.com/DGK0TDS5Vb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2022

وأشار بن شمسي إلى أن المعطيات والشهادات جميعها أكدت أن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي. مضيفًا “الاغتيال جاء بعد أسابيع من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أكد فيه أن ليست هناك قيود على الجيش الإسرائيلي في عملياته الميدانية”.

المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش: هذه جريمة بكل معنى الكلمة وتعهدات حكومة إسرائيل بالتحقيق في مقتل الصحفية #شيرين_أبو_عاقلة ليست ذات مصداقية#الجزيرة #فلسطين pic.twitter.com/DGK0TDS5Vb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2022

وقال “الجيش الإسرائيلي معروف باستخدامه القوة المفرطة في جميع عملياته ضد الصحفيين الفلسطينيين”. مضيفًا “تعهدات حكومة إسرائيل بالتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة ليست ذات مصداقية”.

وعود #إسرائيل بالتحقيق فارغة. وثّقت المجموعات الحقوقية لمدة طويلة كيف أنّ تحقيقاتهم أقرب إلى "بروتوكولات تلميع الصورة". ⁰مقتل شيرين يسلط الضوء على ضرورة قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم الجسيمة المرتكبة في #فلسطين — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 11, 2022

وأضاف بن شمسي أن أحد تقارير المنظمة لعام 2019 أكد أن قوات الاحتلال أطلقت النار على عدد من الصحفيين الفلسطينيين رغم معرفتها بهويتهم الصحفية.

وأشار الكاتب والباحث في هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي إلى منح حكومة الاحتلال الإسرائيلي جيشها الحرية المطلقة لإطلاق النار.

وقال “نحن نعرف من يطبق الفصل العنصري، ونعرف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال مؤخرًا إنه لا توجد قيود على الجيش الإسرائيلي، ونعرف الطرف الذي يرتكب جرائم الحرب منذ عقود”.

There're no bad vs good people in the Israeli Palestinian conflict. No angels or demons. But we know the side committing apartheid. We know that the Israeli PM just said recently there were "no restrictions" on army. We know who commits, for decades, war crimes with impunity. https://t.co/f5cpviaGAH — Amr Magdi (@ganobi) May 11, 2022

من جهتها أوضحت منظمة العفو الدولية أن مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة قتلت خلال غارة إسرائيلية على مخيم جنين. مضيفة أن هذا العمل “تذكير جديد بالنظام الفتاك الذي يحاصر الفلسطينيين”.

وأضافت المنظمة في تغريدة على حسابها على تويتر “مقتل مراسلة الجزيرة كان خلال تأديتها لعملها الصحفي”، داعية لمحاسبة مرتكبي الجناة، وتابعت “إن السبيل الوحيد للسير قدمًا هو العدالة”.

🛑مقتل مراسلة الجزيرة المخضرمة #شيرين_أبو_عاقلة خلال تغطيتها لغارة إسرائيلية على مخيم #جنين للاجئين في #الضفة_الغربية المحتلة تذكير دامٍ بالنظام الفتاك الذي يحاصر #الفلسطينيين.

السبيل الوحيد للسير قُدُمًا هو العدالة.#أنهوا_الفصل_العنصري_الإسرائيلي ⚠️ https://t.co/vjplgM40un pic.twitter.com/rVI34OQxyo — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 11, 2022

وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إننا “نشعر بالفزع لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في جنين”.

وأضاف المجلس “ندعو لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وأن مسألة الإفلات من العقاب يجب أن تنتهي”.