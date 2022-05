“جميع المعطيات تشير إلى إسرائيل”.. منظمات حقوقية دولية تدين جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

أدانت منظمات حقوقية دولية جريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة المحتلة صباح اليوم الأربعاء.

وأجمعت المنظمات على أن حادث القتل يتعلق بجريمة ضد الصحافة والصحفيين.

ونعت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ووصفت جريمة قتلها بالمفجعة.

وقال الناطق باسم المنظمة أحمد بن شمسي إن اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة “جريمة يعاقب عليها القانون، مضيفًا أن المنظمة لا تزال بصدد التحقيق من الناحية القانونية فيما إذا كان الأمر يتعلق بجريمة حرب”.

وأضاف “يجب أن ننتظر حتى نستكمل جوانب التحقيق لنقدّم تقريرًا خاصًا في الحادث”.

وأشار بن شمسي إلى أن المعطيات والشهادات جميعها أكدت أن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي. مضيفًا “الاغتيال جاء بعد أسابيع من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أكد فيه أن ليست هناك قيود على الجيش الإسرائيلي في عملياته الميدانية”.

وقال “الجيش الإسرائيلي معروف باستخدامه القوة المفرطة في جميع عملياته ضد الصحفيين الفلسطينيين”. مضيفًا “تعهدات حكومة إسرائيل بالتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة ليست ذات مصداقية”.

وأضاف بن شمسي أن أحد تقارير المنظمة لعام 2019 أكد أن قوات الاحتلال أطلقت النار على عدد من الصحفيين الفلسطينيين رغم معرفتها بهويتهم الصحفية.

وأشار الكاتب والباحث في هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي إلى منح حكومة الاحتلال الإسرائيلي جيشها الحرية المطلقة لإطلاق النار.

وقال “نحن نعرف من يطبق الفصل العنصري، ونعرف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال مؤخرًا إنه لا توجد قيود على الجيش الإسرائيلي، ونعرف الطرف الذي يرتكب جرائم الحرب منذ عقود”.

There're no bad vs good people in the Israeli Palestinian conflict. No angels or demons. But we know the side committing apartheid. We know that the Israeli PM just said recently there were "no restrictions" on army. We know who commits, for decades, war crimes with impunity. https://t.co/f5cpviaGAH

— Amr Magdi (@ganobi) May 11, 2022