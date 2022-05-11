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“جميع المعطيات تشير إلى إسرائيل”.. منظمات حقوقية دولية تدين جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

الزميلة شيرين أبو عاقلة استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة)
11/5/2022-|آخر تحديث: 11/5/202210:40 PM (مكة المكرمة)

أدانت منظمات حقوقية دولية جريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة المحتلة صباح اليوم الأربعاء.

وأجمعت المنظمات على أن حادث القتل يتعلق بجريمة ضد الصحافة والصحفيين.

ونعت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ووصفت جريمة قتلها بالمفجعة.

وقال الناطق باسم المنظمة أحمد بن شمسي إن اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة “جريمة يعاقب عليها القانون، مضيفًا أن المنظمة لا تزال بصدد التحقيق من الناحية القانونية فيما إذا كان الأمر يتعلق بجريمة حرب”.

وأضاف “يجب أن ننتظر حتى نستكمل جوانب التحقيق لنقدّم تقريرًا خاصًا في الحادث”.

وأشار بن شمسي إلى أن المعطيات والشهادات جميعها أكدت أن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي. مضيفًا “الاغتيال جاء بعد أسابيع من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أكد فيه أن ليست هناك قيود على الجيش الإسرائيلي في عملياته الميدانية”.

وقال “الجيش الإسرائيلي معروف باستخدامه القوة المفرطة في جميع عملياته ضد الصحفيين الفلسطينيين”. مضيفًا “تعهدات حكومة إسرائيل بالتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة ليست ذات مصداقية”.

وأضاف بن شمسي أن أحد تقارير المنظمة لعام 2019 أكد أن قوات الاحتلال أطلقت النار على عدد من الصحفيين الفلسطينيين رغم معرفتها بهويتهم الصحفية.

وأشار الكاتب والباحث في هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي إلى منح حكومة الاحتلال الإسرائيلي جيشها الحرية المطلقة لإطلاق النار.

وقال “نحن نعرف من يطبق الفصل العنصري، ونعرف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال مؤخرًا إنه لا توجد قيود على الجيش الإسرائيلي، ونعرف الطرف الذي يرتكب جرائم الحرب منذ عقود”.

من جهتها أوضحت منظمة العفو الدولية أن مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة قتلت خلال غارة إسرائيلية على مخيم جنين. مضيفة أن هذا العمل “تذكير جديد بالنظام الفتاك الذي يحاصر الفلسطينيين”.

وأضافت المنظمة في تغريدة على حسابها على تويتر “مقتل مراسلة الجزيرة كان خلال تأديتها لعملها الصحفي”، داعية لمحاسبة مرتكبي الجناة، وتابعت “إن السبيل الوحيد للسير قدمًا هو العدالة”.

وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إننا “نشعر بالفزع لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في جنين”.

وأضاف المجلس “ندعو لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وأن مسألة الإفلات من العقاب يجب أن تنتهي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية