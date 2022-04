مسنّ ألماني يتلقّى 90 لقاحا ضد فيروس كورونا.. ما القصة؟

زعم رجل ألماني يبلغ من العمر 60 عاما أنه حصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا 90 مرة، وذلك لبيع بطاقات التطعيم المزورة لمن لا يرغبون في التطعيم.

وتلقى الرجل الألماني الذي لم تكشف وسائل الإعلام المحلية عن هويته التطعيمات في مختلف المناطق بمدينة ماغديبورغ في ولاية ساكسونيا على مدار أشهر.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة ألقت القبض عليه وأنه يجري التحقيق معه بسبب إصداره بطاقات التطعيم وتزوير المستندات.

German man gets 90 Covid shots to sell forged vaccine cards with real batch numbers.

Question, and this ought to make pro-vaxxers jubilant: Why isn't he dead?

https://t.co/gljIPUbaFR

— Jack Jennings (@jennings_usa) April 4, 2022