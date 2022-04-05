مسنّ ألماني يتلقّى 90 لقاحا ضد فيروس كورونا.. ما القصة؟

زعم رجل ألماني يبلغ من العمر 60 عاما أنه حصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا 90 مرة، وذلك لبيع بطاقات التطعيم المزورة لمن لا يرغبون في التطعيم.

وتلقى الرجل الألماني الذي لم تكشف وسائل الإعلام المحلية عن هويته التطعيمات في مختلف المناطق بمدينة ماغديبورغ في ولاية ساكسونيا على مدار أشهر.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة ألقت القبض عليه وأنه يجري التحقيق معه بسبب إصداره بطاقات التطعيم وتزوير المستندات.

German man gets 90 Covid shots to sell forged vaccine cards with real batch numbers. Question, and this ought to make pro-vaxxers jubilant: Why isn't he dead? https://t.co/gljIPUbaFR — Jack Jennings (@jennings_usa) April 4, 2022

وتمكنت الشرطة من ضبط الرجل خلال زيارته لأحد مراكز التطعيم لليوم الثاني على التوالي وصادرت من منزله عدة بطاقات تطعيم فارغة.

ولم يتضح بعد تأثير تلقي هذا العدد من اللقاحات التي كانت من نوعيات مختلفة على صحة الرجل.

من جانبها، نفذت الشرطة الألمانية العديد من المداهمات فيما يتعلق بتزوير جوازات سفر التطعيم في الأشهر الأخيرة.

ويرفض العديد الألمان تلقي تطعيمات كورونا، لكنهم يحتاجون إلى جوازات سفر كورونا التي تسمح لهم بدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمسارح وحمامات السباحة وأماكن العمل.

وشهدت ألمانيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، في حين علقت الدولة العديد من إجراءات كبح الوباء، ولم يعد ارتداء الأقنعة إلزاميا في محلات البقالة ومعظم المسارح ولكنه لا يزال إلزاميا في وسائل النقل العام.