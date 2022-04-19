روسي الصنع.. تعرّف إلى صاروخ “ستريلا” الذي استخدمته كتائب القسام ضد طائرات إسرائيلية (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن دفاعاتها الأرضية أطلقت صاروخ “أرض- جو” مضاد للطائرات عقب غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وتمكّن دفاع الحركة للمرة الأولى من استخدام ذلك الصاروخ الذي أجبر الطائرات الحربية الإسرائيلية على الانسحاب، والاكتفاء بغارة محدودة استهدفت موقعًا للمقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستخدمت حماس صواريخ (ستريلا 2) روسية الصنع التي تُحمل على الكتف للدفاع عن قطاع غزة ضد هجمات طائرات الاحتلال، وفقًا لتقارير إخبارية إسرائيلية.

كتائب القسام تستخدم صواريخ ستريلا الروسية المضادة للطائرات للمرة الأولي خلال التصدي لهجمات الطيران الإسرائيلي على قطاع #غزة مما يغير قواعد الاشتباك بشكل جذري ماهي الرسالة التي تريد حماس ارسالها الى اسرائيل مع هذا الصاروخ ؟ #الاقصى #القدس pic.twitter.com/kvruPOpUDs — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) April 19, 2022

وتُعد صواريخ (ستريلا 2) -أو السهم باللغة العربية- نظامًا صاروخيًّا “أرض- جو” خفيف الوزن وموجّهًا بالأشعة تحت الحمراء، ويطلق حلف شمال الأطلسي (الناتو) عليه اسم (SA-7 Grail).

ويتميز الصاروخ بأنه منخفض الارتفاع مع رأس حربي شديد الانفجار، ويبلغ مداه نحو 5 كيلومترات وينطلق بسرعة 580 مترًا في الثانية.

ويُصنَّف صاروخ (ستريلا 2) ضمن الجيل الأول من صواريخ (سام) المحمولة، لذا فهو محدود في نطاقه وسرعته وارتفاعه، إلا أنه يجبر الطيارين الأعداء على التحليق فوق الارتفاع المحدد لهم، مما يسمح لأجهزة الرادار بكشف تحركاتهم.

وبدأ تطوير هذا الصاروخ البسيط نسبيًّا عام 1959، ودخل الإصدار الأساسي منه الخدمة عام 1966.

🚨#فيديو/أعلنت كتائب القسام/الفرع العسكري

لحركة #حماس أن دفاعاتها الأرضية أطلقت صاروخ أرض جو مضاد للطيران على أثر. غارات مساء اليوم على قطاع #غزة-ما أدى لانسحاب مفاجئ للمقاتلات الصهيونية المعادية!

هل نحن أمام حرب خامسة في #رمضان#غزه_تقاوم #غزة_تنتصر#Gaza resists aggression pic.twitter.com/67GHq4cjBM — عبدالله الشايجي (@docshayji) April 18, 2022

وتوجد نماذج أكثر تطورًا من هذا الصاروخ حيث دُمج جيل جديد من نظام التوجيه لتصميم نظام أكثر حساسية وأكثر مقاومة للتشويش بالأشعة تحت الحمراء، ويتميز بوقت استجابة أقصر بشكل ملحوظ.

من جانبه، قال المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ للإعلام العربي ​أفيخاي أدرعي إن القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أُطلِقت من قطاع غزة نحو إسرائيل.

في السياق، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه قصف عددًا من الأهداف من بينها موقع تستخدمه حماس لتصنيع الأسلحة، مضيفًا أنه يعتبر حماس “مسؤولة عما يجري في قطاع غزة”.

وأفاد شهود عيان ومصادر أمنية في قطاع غزة بعدم وقوع إصابات جراء الغارة الجوية.

من جانبه، قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن القصف الصهيوني الذي استهدف بعض المواقع الفارغة “محاولة فاشلة لمنع شعبنا الفلسطيني من الدفاع عن مدينة القدس”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة مئات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، حيث أطلقوا قنابل صوت وغاز صوب المعتكفين داخل المصلى القبلي.