“تذكرة ذهاب بلا عودة”.. بريطانيا تدرس إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

اقترحت الحكومة البريطانية خطة من شأنها منح طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد على متن قوارب صغيرة “تذكرة ذهاب بلا عودة إلى رواندا”.

ومن المتوقع أن يُعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجموعة من الإجراءات من بينها تكليف البحرية باحتجاز الأشخاص الذين يحاولون دخول المملكة المتحدة.

NEW: UK to send asylum seekers to Rwanda, Boris Johnson announces

Plan to ‘offshore’ people seeking refuge in Britain in African nation 4K+ miles away condemned as ‘unworkable & nasty’

This is actually happening. Financial & human cost likely to be huge https://t.co/P0eP9ACtqm pic.twitter.com/ow7XPyquK2

— May Bulman (@maybulman) April 13, 2022