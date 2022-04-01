“جميعنا أبناء إبراهيم”.. ملك البحرين يستقبل إسرائيليين في قصره ويتسلم تمثال “حمامة السلام” (صور)

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة استقبل في قصره بالمنامة اثنين من الإسرائيليين، بعد أن وجّها رسالة طالبين فيها تسليم تمثال “حمامة السلام” للملك.

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة وصلت للملك عن طريق سفير البحرين في إسرائيل خالد الجلاهمة، ولم يعتقد الإسرائيليان أن يتلقيا دعوة شخصية للقاء الملك في قصره.

وأضافت أن الإسرائيليين أوريل بيرل وجوي مالكا روتنبرغ، وهما أعضاء في “دائرة الأعمال للاتفاقيات الإبراهيمية” تلقيا الدعوة من القصر البحريني بعد شهرين من إرسال رسالتهما، ووصلا قبل أيام قليلة إلى البحرين واستقبلهم ممثلو القصر الذين رافقوهم عن قرب إلى الفندق ثم إلى القصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقابلة مع الملك استغرقت نصف ساعة تحدّث خلالها بحرارة مشيدًا بعملية السلام بين البلدين. ووفقاً له، فإن السلام مع إسرائيل هو تعبير رسمي عن شراكة سياسية طويلة الأمد.

وفيما يتعلق بالسكان اليهود المحليين، قال الملك “أبقى والدي اليهود في مأمن عام 1956 أثناء حرب السويس. لقد أعطى اليهود المحليين مكانًا آمنًا تحت إشرافه”.

وأضاف الملك “العلاقات مع اليهود كانت دائمًا دافئة، ولدينا صلاة مشتركة في الملعب الذي يضم حوالي 3 آلاف شخص من جميع الأديان تكريمًا لشهر رمضان، كلنا أبناء الأمة هناك، ولا يمكن أن نكون ضد أقدم ديانة في العالم، دينكم رائع. يمكنك فقط أن تكون ضد سلوك معيّن لأناس معيّنين ولكن ليس ضد الدين. كلنا أبناء إبراهيم”.

ودعا بيرل وروتنبرغ الملك وفق الصحيفة، لزيارة إسرائيل وقالا إنهما سيسعدان باستضافته لشكره على المعاملة الجيدة لليهود بروح المعاهدات الإبراهيمية.

وردّ الملك قائلًا” سأزور إسرائيل مرة أخرى”.

ورغم أن أقل من 20% فقط من البحرينيين يدعمون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حسب استطلاع رأي قناة (ILTV) الإخبارية الإسرائيلية، فإن الحكومة البحرينية أقدمت منذ سبتمبر/أيلول 2020 على حرق المراحل وتطبيع علاقتها السياسية والدبلوماسية والتجارية والثقافية مع إسرائيل.

وتنظر البحرين إلى إسرائيل كونها لاعبًا مهمًا يجب على المنامة الاقتراب منه.

فضلاً عن ذلك، سيعزز تطبيع المملكة الخليجية للعلاقات مع إسرائيل وتواصلها مع المنظمات اليهودية في أمريكا الشمالية سمعة نظام المنامة لدى صناع القرار في العاصمة الأمريكية واشنطن.