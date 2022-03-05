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أوكرانيا تنشر فيديو لـ”قنابل عنقودية” تتهم روسيا بإطلاقها في أوديسا

هيئة الطوارئ الأوكرانية تقول إنها أزالت بقايا قنابل عنقودية ألقتها القوات الروسية على مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا (getty)
4/3/2022

اتهم حلف شمال الأطلسي (ناتو) روسيا، الجمعة، باستخدام القنابل العنقودية خلال قصفها لعدد من المدن الأوكرانية.

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إنها أزالت بقايا قنابل عنقودية من مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا عقب القصف الروسي لها.

 

وظهر خلال مقطع مصور القوات الأوكرانية تزيل بقايا القنابل العنقودية بهدف إبرازها كدليل إدانة ضد روسيا.

من جانبه، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف رصد استخدام القوات الروسية قنابل عنقودية في أوكرانيا بعد نفي روسيا استخدامها هذا النوع من القنابل.

وقال  في تصريحات صحفية “رصدنا استخدام قنابل عنقودية في عدد من المدن الأوكرانية وهو ما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي”.

من جانبها، وثقت منظمة (هيومن رايتس ووتش) استخدام ذخائر عنقودية تسببت في قتل مدنيين بشكل عشوائي في خاركيف (شرق) ثاني مدن أوكرانيا  مشيرة إلي أن ما حدث “يمكن أن يشكل جريمة حرب”.

وقالت المنظمة على تويتر”أطلقت القوات الروسية ذخائر عنقودية على 3 مناطق سكنية على الأقل في خاركيف منذ 28 فبراير/ شباط 2022 ويُظهر استخدام الذخائر العنقودية في المناطق المأهولة استخفافًا صارخًا وفاضحًا بحياة الناس”.

وتابعت “قد ترقى هذه الهجمات العشوائية إلى جرائم حرب”.

من جانبها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إن عشرات الملايين في أوكرانيا “يواجهون خطر الموت المحدق مع تصاعد العمليات العسكرية بقصف مدن كبرى وتقارير عن إصابة أهداف مدنية بأسلحة عنقودية”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد لحظات إسقاط قنابل عنقودية من الطائرات الروسية على مناطق مأهولة بالسكان في أوكرانيا.

وفي السياق، اطلب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا المزيد من المساعدة العسكرية من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال كوليبا عبر مقطع مصور نشره على تويتر”لا تدعو بوتين يحوّل أوكرانيا إلى سوريا، نحن مستعدون للقتال وسنواصل الدفاع عن أرضنا، لكننا نحتاج إلى أصدقائنا لمساعدتنا من خلال إجراءات ملموسة وحازمة وسريعة الآن”.

على الجانب الآخر، نفت روسيا استهداف المدنيين في أوكرانيا بقنابل عنقودية، مؤكدة أنها لا تستهدف مدنيين.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء الماضي، مقتل ألفي مدني منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد البلاد.

وقالت هيئة الطوارئ الوطنية فبي بيان إن “ألفي مدني لقوا مصرعهم على خلفية تدمير القوات الروسية البنى التحتية في أوكرانيا واستهداف المستشفيات والمنازل وروضات الأطفال وخطوط المواصلات”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات