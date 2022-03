أوكرانيا تنشر فيديو لـ”قنابل عنقودية” تتهم روسيا بإطلاقها في أوديسا

اتهم حلف شمال الأطلسي (ناتو) روسيا، الجمعة، باستخدام القنابل العنقودية خلال قصفها لعدد من المدن الأوكرانية.

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إنها أزالت بقايا قنابل عنقودية من مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا عقب القصف الروسي لها.

وظهر خلال مقطع مصور القوات الأوكرانية تزيل بقايا القنابل العنقودية بهدف إبرازها كدليل إدانة ضد روسيا.

من جانبه، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف رصد استخدام القوات الروسية قنابل عنقودية في أوكرانيا بعد نفي روسيا استخدامها هذا النوع من القنابل.

وقال في تصريحات صحفية “رصدنا استخدام قنابل عنقودية في عدد من المدن الأوكرانية وهو ما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي”.

من جانبها، وثقت منظمة (هيومن رايتس ووتش) استخدام ذخائر عنقودية تسببت في قتل مدنيين بشكل عشوائي في خاركيف (شرق) ثاني مدن أوكرانيا مشيرة إلي أن ما حدث “يمكن أن يشكل جريمة حرب”.

NEW: Russian forces fired cluster munitions into at least three residential areas of Kharkiv, #Ukraine ’s second largest city, on February 28, 2022. The use of these weapons might constitute a war crime. https://t.co/S7cgZFAifn pic.twitter.com/rMubla6C1a

وقالت المنظمة على تويتر”أطلقت القوات الروسية ذخائر عنقودية على 3 مناطق سكنية على الأقل في خاركيف منذ 28 فبراير/ شباط 2022 ويُظهر استخدام الذخائر العنقودية في المناطق المأهولة استخفافًا صارخًا وفاضحًا بحياة الناس”.

وتابعت “قد ترقى هذه الهجمات العشوائية إلى جرائم حرب”.

من جانبها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إن عشرات الملايين في أوكرانيا “يواجهون خطر الموت المحدق مع تصاعد العمليات العسكرية بقصف مدن كبرى وتقارير عن إصابة أهداف مدنية بأسلحة عنقودية”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد لحظات إسقاط قنابل عنقودية من الطائرات الروسية على مناطق مأهولة بالسكان في أوكرانيا.

Russian forces appear to be using cluster bombs to destroy entire residential blocks in Kharkiv. This is a fall-back tactic Russia have a habit of using to instil fear into the population. Like in Grozny.

Sound on. That sound is terrifying even from a distance.#Ukraine pic.twitter.com/9SpTyeweM1

— KT CounterIntelligence (@KremlinTrolls) February 28, 2022