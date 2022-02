قصف مدن وهبوط مظليين عسكريين.. انتبه! لقطات مضللة من حرب روسيا على أوكرانيا (فيديو)

انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي خلال السويعات الأخيرة ادعى ناشروها أنها تظهر قصفا روسيا لمدن أوكرانية وهبوط مظليين عسكريين ضمن العملية العسكرية التي تشنها موسكو على كييف.

وبتتبع أصل المقاطع وجدت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر أنها مضللة، فأحدها يعود لانفجار في مخازن ذخيرة حدث في أوكرانيا عام 2017.

وحذف موقع تويتر الفيديو بعد ساعات من نشره لخرقه قواعد الموقع.

وفيما يلي الفيديو القديم على يوتيوب:

وكذلك تداولت حسابات مقطعًا قال ناشروه إنه لتحليق مقاتلات روسية فوق المدن الأوكرانية الحدودية في إطار العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم.

وبالتحقق أيضًا من المقطع تبين أنه قديم يعود إلى عام 2020.

وفيما يلي المحتوى المضلل:

Russian military aircraft over Ukraine. The siren sounds. pic.twitter.com/UT7XFcKZo7

الرابط القديم:

كما تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا آخر قالت إنه يظهر لحظة قصف روسي استهدف محطة كهرباء في لوغانسك، مع بداية العمليات العسكرية الروسية فجر اليوم.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه من الصين ويعود لعام 2015.

#Ukraine explosion

fires started by Russian airstrike set off chain reaction at Luhansk power plant Ukrainian#RussiaUkraineConflict Ukraine #Russian Mariupol #Mariupol #UkraineRussiaConflict Kharkiv Kyiv Odessa #Kharkiv pic.twitter.com/sO8DSfo62T

— چوہان (@thenittu) February 24, 2022