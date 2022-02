“ألقوه من شرفة منزله”.. مقتل ناشط طلابي مسلم في الهند (فيديو)

ضجّت منصات التواصل في الهند بمطالبات بتحقيق العدالة عقب مقتل ناشط طلابي هندي مسلم يدعى أنيش، على أيدي أشخاص ألقوه من شرفة منزله يوم الجمعة الماضي بولاية غرب بنغال.

ومنذ مقتل الشاب شهد وسم (justiceforanish#) أو (العدالة لأنيش) تفاعلا كبيرا خلال الأيام الماضية.

ونقلت منصة (أوتلوك إينديا Outlook India) تفاصيل الحادثة على لسان عائلة أنيش التي قالت إن أربعة أشخاص طرقوا باب منزل العائلة بعنف ليلًا، وكان أحدهم يرتدي زي الشرطة الهندية أما الثلاثة الآخرون فكانوا في زي مدني.

Breaking : Anish Khan, who has been staging a 130-day dharna against corruption by Mamta Govt. at Kolkata's Aliah University, was thrown to death by people wearing Police Uniform. His family and supporters are blaming TMC and Mamta Govt for the murder pic.twitter.com/UlccJPL0Le — Live Adalat (@LiveAdalat) February 20, 2022

لم يرد سالم خان والد الناشط المقتول فتح الباب ولكن الشخص الذي كان يرتدي زي الشرطة أخبره بأن ابنه مطلوب في قضية قديمة وإن لم يفتح الباب فسيطلق النار، وفقًا للمنصة الهندية.

وأضافت المنصة -نقلا عن العائلة- أنه عندما دخل هؤلاء إلى المنزل، أشهر الشرطي سلاحه في وجه أفرادها، وصعد الثلاثة الآخرون إلى الدور الثالث حيث تقع الغرفة التي كان ينام فيها أنيش.

وبعد سماع صوت ضجيج، نزل الأشخاص الثلاثة وقال أحدهم للضابط “لقد أنهينا المهمة يا سيدي” ثم رحلوا، وبعدها خرج الوالد سالم خان إلى الشارع ليجد ابنه ملقى على الأرض.

From Sudipto, Maidul to Anish Khan…In Defence of the Language of Resistance on #InternationalMotherLanguageDay. Citizens' Rally demanding Justice for Anish Khan in Kolkata under the banner of Students Against Fascism.#JusticeForAnishKhan #BengalBleeds #TMCjungleRaj pic.twitter.com/04enGLwnFr — Mayukh Biswas (@MayukhDuke) February 21, 2022

سارع الأب بنقل ابنه إلى المستشفى إلا أن “الموت كان أقرب من أي شيء آخر لأنيش”، وفقًا لمنصة أوتلوك إينديا.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال سوميا روي مسؤول شرطة مدينة هورا التي يسكن فيها أنيش إن الشرطة لم ترسل أيًّا من عناصرها للقبض على أنيش وإن الضحية لم يكن مطلوبًا في أيّ قضايا مسجلة.

وبعدها اندلعت عدة مظاهرات في بعض الجامعات والمدن الهندية خلال اليومين الماضيين للمطالبة بحق أنيش، لا سيما أنه كان ناشطًا بارزًا في حراك الطلاب الهندي خلال السنوات الماضية.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الحادثة، وكتب رئيس فيدرالية الطلاب الهنود (ميوخ بيسواس) “قُتل الناشط الطلابي أنيش خان على يد عصابة تابعة لشرطة غرب البنغال. إنهم يستخدمون أساليب الترهيب السياسي. الثأر في الولاية التي ينعدم فيها القانون. لا تنسهم أو تسامحهم أبدًا”.

وقال الناشط رضوان أحمد “قتل أنيش خان أمر مرعب وبغيض، وهو بكل تأكيد حادث دوافعه هي العنصرية والكراهية، وكل هذا يجب أن يتوقف. ولا ينبغي أن نقف مكتوفي الأيدي كمجتمع بل أن نطالب بالعدالة لأنيش خان”.

وكان أنيش خان ينظم إضرابا منذ 130 يومًا ضد فساد حكومة ولايته داخل جامعة أليا في كولكاتا، وفقًا لوسائل إعلام هندية.

SFI-DYFI organised protest demonstrations in different places of #WestBengal demanding justice for student activist Anish Khan who was brutally killed by police-tmc nexus.#JusticeforAnishKhan pic.twitter.com/oMLxiV6HAQ — Mayukh Biswas (@MayukhDuke) February 20, 2022

Fraternity movement &WPI Joint-demonstration in Karimpur of Nadia district protesting the brutal killing of Shaheed Anish Khan.

Song& lyrics by Mokter Hossain Mondal, State executive Committe Member of Fraternity Movement, WB#justiceforanishkhan #MuslimLivesMatter pic.twitter.com/S4hCCVnK7A — Abu Jafar Molla (@abuJafarmolla3) February 20, 2022

#Justice4AnishKhan Raise your voice against the brutal attack upon the student of progressive mentality. Castigate those devil's who had murdered the No-NRC face Anish Khan in disguise of police.@MamataOfficial pic.twitter.com/vSkjcJiEZj — Ishu Ansari इलाहाबादी (@Ishu_ansari_143) February 20, 2022

Anish Khan, the Muslim student leader martyred by 4 alleged cops of the Bengal Police. Remembered Anish had been staging a 130-day sit-in protest at Kolkata's Aliah University, #Justice4AnishKhan pic.twitter.com/66WWnP58S8 — Shuja (@shuja_2006) February 20, 2022