ألماني في العقد الثامن يحكي “تجربة استثنائية” للتطوع في مونديال قطر

أشاد المتطوع الألماني هوبيرت بيهلر (76 عامًا) بالأجواء الاستثنائية التي يسودها الود والترحاب في مونديال قطر 2022، وأعرب عن سعادته بمظاهر احتفال المشجعين معًا، والاحترام المتبادل بين جمهور النسخة العربية الأولى من المونديال.

وفي حوار مع موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أعرب بيهلر عن سعادته بالإسهام في دعم العمليات التشغيلية لكأس العالم واستمتاعه بأوقات رائعة خلال عمله التطوعي في البطولة، خاصة عندما يلتقي متطوعين من أنحاء العالم سبق له العمل معهم في أحداث رياضية كبرى، للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويشارك بيهلر في برنامج متطوعي كأس العالم للمرة الخامسة، حيث سبق أن تطوع في 4 نسخ سابقة من كأس العالم هي نسخ ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018، إضافة إلى كأس العالم للسيدات 2011.

تجربتي الأولى في الشرق

وتحدث المتطوع الألماني عن تجربته التطوعية الأولى بالمنطقة، فقال إنها أسهمت في إثراء حياته بطريقة رائعة، مبديًا إعجابه بصفات الكرم وحسن الضيافة والمعاملة الودية من الجميع التي لمسها في قطر، وترحيبهم بزوار البلاد.

ويسهم بيهلر من خلال دوره التطوعي في تقديم المساعدة لممثلي وسائل الإعلام في ملعب 974. وحول دوره التطوعي أوضح بيهلر أنه يسهم من خلال مهامه التطوعية في دعم الجهود المبذولة لتوفير تجربة سلسة لممثلي وسائل الإعلام في تغطية مباريات وفعاليات البطولة.

وأضاف أنه ساعد مؤخرًا على تيسير عمل أكثر من 130 مصورًا كلّفوا بتغطية مباراة المكسيك مع بولندا في دور المجموعات.

فريقي المفضل

وعن فريقه المفضل في البطولة بعد خروج منتخب بلاده ألمانيا مبكرًا من الدور الأول، قال بيهلر إنه يشجع البرازيل مشيرًا إلى أنه منتخب قوي وأثبت جدارته خاصة في مباراته بدور الـ16 أمام منتخب اليابان التي نجح خلالها في إحراز 4 أهداف في شباك الساموراي.

وأشار إلى أن لديه العديد من الأصدقاء البرازيليين، الذين يتشارك معهم الاستمتاع بمباريات السامبا.

وقبل أيام، احتفت جهات رياضية وقطرية بجيش المتطوعين في كأس العالم 2022 بقطر، وذلك احتفالًا بيوم التطوع العالمي الذي يوافق 5 من ديسمبر/كانون الثاني، وتقديرًا لجهودهم في تنظيم أكبر بطولة كروية.

وقدّمت كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث والفيفا الشكر إلى 20 ألف متطوع أسهموا في تنظيم بطولة كأس العالم، ودشنتا العديد من الفعاليات التقديرية لهم.