قتلى وجرحى بإطلاق نار في باريس (فيديو)

لقي 3 حتفهم بعدما أصيبوا، اليوم الجمعة، بإطلاق نار بالدائرة العاشرة في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب النيابة التي أكدت إصابة 4 آخرين اثنان منهم في حالة خطرة.

وقالت شرطة باريس إنها تتعامل مع واقعة في منطقة (رو دانغان)، وطالبت السكان بالابتعاد عن المنطقة، وأحضرت نقالات إلى المكان، وفرضت عليه طوقًا أمنيًّا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة قوله إن المشتبه فيه بإطلاق النار “فرنسي” له سوابق في محاولتي قتل.

وذكر المصدر أن الرجل المعتقل “أبيض البشرة” وأنه “في الستين من عمره تقريبا” موضحا أن حصيلة الضحايا ليست نهائية، وقال إن الرجل “اعتقل مع سلاحه، دوافعه ما زالت مجهولة في الوقت الحالي”.

وحدث إطلاق النار في شارع دانغان بالقرب من مركز ثقافي كردي في منطقة تجارية وحيوية أغلب من يؤمّها أكراد.

فتح تحقيق

وقالت النيابة العامة “فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد وأُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية”.

وأضافت النيابة العامة أنه “تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما”، ويجري التحقق من هويته.

وأعلن مسؤول كبير في قصر بلدية باريس وقوع إطلاق نار، وكتب نائب رئيس البلدية على تويتر “وقع هجوم مسلح، شكرا لقوات الأمن على تحركها السريع، قلوبنا مع الضحايا ومن شهدوا هذه الفاجعة”.