معلمة أمريكية تعتدي على طلاب مسلمين أثناء الصلاة في فلوريدا والمدرسة تطردها (فيديو)

أعلنت مدرسة فرانكلين بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية عن طرد معلمة، بعدما أهانت طلابا مسلمين وقاطعتهم أثناء أدائهم الصلاة بإحدى قاعات المدرسة.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة، كان قد نُشر أول مرة منذ يومين عبر حساب (غوابا) على تطبيق تيك توك، وحصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

وأظهر المقطع عددًا من الطلاب يؤدون الصلاة، قبل أن تدخل عليهم المعلمة وتقول “انتظروا، هذا مكتبي، وأنتم تؤدون السحر هنا، اعذروني أنا أؤمن بالمسيح، لذلك سأقاطعكم”، وذلك قبل أن تمر على أيدي الطلاب وهم ساجدون.

وأضاف حساب (غوابا) الذي نشر الفيديو عبر تيك توك تعليقا أمس، قائلا “للتوضيح فقط، لقد حصل الطلاب على إذن من معلمتين للصلاة في الغرفة، وكل شيء كان على ما يرام، قبل أن تدخل هذه المعلمة الأخرى”.

وفي استجابة سريعة، نشرت المدرسة بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس، قالت فيه “في وقت سابق اليوم، تمت مشاركة فيديو مقلق للغاية متداول عبر تيك توك مع إدارة المدرسة في فرانكلين، ونريد أن نوضح أننا لا نتسامح مع هذا السلوك العنصري”.

وأضافت المدرسة “بينما لا نناقش شؤون الموظفين علنا، يمكننا إعلان أن المعلمة المعنية لم تعد عضوا في طاقم أكاديمية فرانكلين بعد اليوم”.

وختاما للبيان، قالت إدارة المدرسة “نتطلع إلى مواصلة مبادراتنا لخلق عالم أفضل وأكثر سلاما من خلال التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات والأعراق المختلفة”.

من جانبه، رحّب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في بيان عبر موقعه الرسمي أمس بقرار المدرسة، بينما انتقد سلوك المعلمة الذي وصفه بأنه “كراهية”.

وقال مسؤول (كير) في فلوريدا عبد الله جابر “إنه أمر مهم أن يعرف مديرو المدارس والموظفون بها الممارسات الدينية الأساسية لخدمة الطلاب الذين يؤدون شعائر عقيدتهم كما حدث في هذه الحالة مع طلاب مسلمين، وبذلك سنتمكن من حماية أطفالنا”، وأضاف “نرحب بالاستجابة السريعة من إدارة المدرسة”.