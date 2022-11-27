الغارديان: فلسطين حاضرة بقوة في مونديال قطر وإسرائيل منبوذة (فيديو)

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن هناك صورة لا يراها الغرب في كأس العالم قطر 2022، وهي أن فلسطين حاضرة بقوة في الأجواء العامة للبطولة بينما إسرائيل “منبوذة”.

وأضافت الصحيفة أنه رغم أن فلسطين وإسرائيل لا يشاركان في البطولة، فإن قضية فلسطين فرضت حضورها بشكل بارز في المدرجات والاحتفاليات التي واكبت كأس العالم الذي ينظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن قطرلا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، فإنها منحت الإذن بتنظيم رحلات جوية مباشرة من تل أبيب.

وتابعت “إدراكا منها لحساسية هذا الموضوع بالنسبة للرأي العام المحلي، فقد أصرت قطر على أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة، وألا تكون خطوات نحو إبرام اتفاقية تطبيع من النوع الذي وقّعت عليه بلدان عربية أخرى خلال السنوات الأخيرة”.

ونقلت الصحيفة أنه منذ بداية البطولة، تلقى نحو 4000 إسرائيلي و8000 مشجع فلسطيني تأشيرات دخول إلى قطر، على الرغم من أن وزير الخارجية الإسرائيلي توقع وصول عدد الحضور إلى نحو 20 ألف إسرائيلي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى “مقاطع الفيديو التي انتشرت، وأظهرت مشاعر الكراهية ضد إسرائيل بين الجماهير العربية مع أن عددا من حكوماتهم أبرمت اتفاقيات للتطبيع، وأخرجت تعاونها الأمني إلى العلن”.

"ليس مُرحبًا بك هنا".. مشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل إسرائيلي pic.twitter.com/89YpAGbJO4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2022

وفي أحد المقاطع، ظهر مشجع مصري وهو يبتسم بهدوء بينما كان مذيع إسرائيلي يقدمه للجمهور على الهواء، ثم يقترب المصري من الميكروفون قائلا “تحيا فلسطين”.

وفي مقطع آخر، ظهر مجموعة من الشبان اللبنانيين وهم يرفضون الحديث في مقابلة مع مراسل علموا أنه إسرائيلي، ويصيح أحدهم في وجهه “لا يوجد إسرائيل. إنها فلسطين”.

وأوضحت الصحيفة أن مشجعين من تونس والسعودية والجزائر دخلوا المباريات وهم يلفون الأعلام الفلسطينية حول أجسامهم.

ونقلت الصحفية عن مشجع إسرائيلي قوله “تنظيم البطولة والأجواء في قطر ممتازان، لكنْ هناك أمر سلبي واحد هو أن غالبية الجماهير هنا لا تقبل بوجود إسرائيليين”.