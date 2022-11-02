القمة العربية تدعم قطر في تنظيم كأس العالم وتندّد بحملة “التشويه المغرضة” ضدها (فيديو)

أكد “إعلان الجزائر” الصادر عن البيان الختامي لاجتماع القمة العربية الـ31 مساندة دولة قطر لاحتضان نهائيات كأس العالم “FIFA قطر 2022″، والثقة التامة في قدرتها على تنظيم “نسخة متميزة” لهذه البطولة.

وشدد الإعلان، الصادر مساء الأربعاء، على رفضه المطلق “لحملات التشويه والتشكيك المغرضة” التي تتعرض لها قطر مستضيفة كأس العالم المقرر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تضامنها مع دولة قطر، ودعمها في مواجهة “الحملة المشبوهة” ضد استضافتها لكأس العالم.

وقالت المنظمة في بيان لها الأربعاء “قطر وفرت كل الإمكانيات لإنجاح هذا العرس الكروي العالمي في ظروف ملائمة ومريحة، وقدمت كل الضمانات على احترام شروط تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير بشهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وأوضح البيان “لم يسبق أن تعرضت دولة من الدول التي نظمت هذا الاستحقاق الكروي العالمي لمثل هذه الحملة الجائرة”.

🔴بـــيــان#الإيسيسكو تدعم دولة #قطر في مواجهة الحملة المشبوهة حول استضافتها كأس العالمhttps://t.co/u3obuLVG1N — الإيسيسكو – ICESCO (@ICESCO_Ar) November 2, 2022

وأعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أسفه لأنّ بلاده تتعرّض لـ”حملة غير مسبوقة” من “الافتراءات” و”ازدواجية المعايير” بسبب استضافتها مونديال 2022.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استدعت وزارة الخارجية القطرية، السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، احتجاجًا على تصريحات لوزيرة داخلية بلاده نانسي فيزر، حول استضافة الدوحة لكأس العالم 2022.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو أول مونديال كروي يقام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر في ملعب (لوسيل).