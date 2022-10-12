مواجهات مسلحة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في القدس المحتلة (فيديو)

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الأربعاء، في أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، رفضًا للحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بشكل عشوائي وكثيف تجاه منازل المواطنين في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة، واستهدفت منازل المواطنين في البلدة بالمياه العادمة، بحسب الوكالة.

وفي قرية صور باهر، جنوب شرق القدس، اندلعت مواجهات عنيفة استهدفت خلالها منازل المواطنين بقنابل الصوت والغاز.

3 عمليات إطلاق نار

وشهد، اليوم الأربعاء، خلال ساعة واحدة فقط 3 عمليات إطلاق نار في مدينة القدس المحتلة والخليل، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونفّذ مقاومون فلسطينيون، مساء الأربعاء، عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال الموجودة عند حاجز قلنديا في القدس المحتلة.





وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وقوع اشتباك مسلح عنيف بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين عن حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وبحسب المصادر المحلية، وقع إطلاق نار أيضًا استهدف قوات الاحتلال في قرية صور باهر بمدينة القدس المحتلة.

كما استهدف مقاومون جنود الاحتلال قرب مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل المحتلة.

وعم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، استجابة لنداء أهالي مخيم شعفاط ومجموعة عرين الأسود.

#شاهد | استشهاد شاب فلسطيني برصاصة في البطن خلال مواجهات بمخيم العروب لتخطي الحجب https://t.co/odRbD8Kepq للمزيد https://t.co/pqk77G0Cm0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2022

وكانت فصائل ونشطاء قد دعوا لهبة جماهيرية بالضفة الغربية المحتلة مساندة لأهالي مخيم شعفاط.

​​​​​​​ومنذ مساء السبت، تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط بشكل متواصل، وتفرض حصارًا خانقًا وإغلاقًا شديدًا عليه، بحثًا عن عدي التميمي (22 عامًا)، الذي تقول إنه نفّذ عملية إطلاق نار على حاجز قرب المخيم أسفر عن مقتل مجندة وإصابة حارس أمن بجروح وصفت بالخطيرة.​​​​​​