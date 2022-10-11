42 عاما على رحيل “زيتونة فلسطين”.. عبد الكريم الكرمي “أبو سلمى” غادر تاركا أشعاره في الدرج

يمر اليوم 42 عامًا على رحيل “زيتونة فلسطين” وشاعرها الذي سخّر أشعاره لقضيتها عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى).

قال عنه الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش “الجذع الذي نبتت عليه قصائدنا”، ومنحه الراحل ياسر عرفات وسام درع الثورة الفلسطينية، وهو أعلى وسام فلسطيني في ذلك الوقت، وفي سنة 1990 عاد الرئيس عرفات ومنحه وسام القدس للثقافة والفنون والآداب.

أعلام: 110 أعوام على ميلاد عبد الكريم الكرمي "زيتونة فلسطين"

من شعراء فلسطين الفحول. أديب ومناضل ربط بين النضال الوطني والقومي والأممي وتوجّه خصوصاً إلى الأطفال، أمل المستقبل. اختار لقب "أبو سلمى" توقيعاً لمقالاته وقصائده…. للمزيدhttps://t.co/kvFAcDpccD pic.twitter.com/TYxfP03JI2 — مؤسسة الدراسات الفلسطينية (@palstudies_ar) October 11, 2019

مات “المفتاح”

ولد الشاعر المبدع في طولكرم عام 1909 لوالده العلامة الشيخ سعيد الكرمي، وتنقل بين طولكرم ودمشق التي غادرها إلى السلط.

غادر مدينته بعد أن سيطر الاحتلال الإسرائيلي عليها عام 1948، ولم يأخذ معه سوى مخطوطة واحدة ألّفها عن ثورة عز الدين القسّام.

قصيدة "لهب القصيد" الاسطورية للشاعر عبد الكريم الكرمي 👇🧵

نادر جدّاً تلاقيها كاملة أونلاين فيها ڤيرس رهيب تذكّرته من وحيّ المناسبة

لن تطهر الدنيا وفيها الانكليز على صعيدِ

لو كان ربّي انكليزياً دعوتُ إلى الجحودِ pic.twitter.com/5bPOgfr46K — Musa Alshuqairi (@MusaAlshuqairi) September 10, 2022

غادر الشاعر عكا في العام نفسه، حيث ترك أشعاره في درج المكتب، على أن يعود إليها بعد أسبوعين كما وعدت بذلك الدول العربية، الفلسطينيين.

حمل “أبو سلمى” معه مفتاح الدرج وأخذه إلى دمشق ثم أمريكا التي كانت محطته الأخيرة، قبل أن يعود إلى دمشق محمولًا على الأكتاف نزولًا عند وصيته، فتستقبله المدينة بموكب جنائزي مهيب.

انشر على لهب القصيد/ شكوى العبيد إلى العبيد

شكوى يرددها الزمان /غداً إلى الأبد الأبيد

قوموا اسمعوا في كل ناحية/ يصيح دم الشهيد

الشاعر عبد الكريم الكرمي ابو سلمى

زيتونة فلسطين 🇵🇸 🌿#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #انقذوا_سلوان pic.twitter.com/T166qFt9Ba — Maher Alyousefi (@MaherAlyousefi) June 30, 2021

“جبل المكبِّر يا فلسطين”

اعتُبر الشاعر أحد المجددين في مجاله، إذ أضاف إلى الشعر العربي وتجاوز النظم وصنع الشعر، ولا تزال العديد من أشعاره مخطوطة.

في عام 1936 أقالته السلطات البريطانية من التدريس، فقد نظم قصيدة نشرتها مجلة “الرسالة” التي أسسها الأديب المشهور أحمد حسن الزيات بالقاهرة، بعنوان “جبل المكبِّر يا فلسطين” هاجم فيها السلطات البريطانية لعزمها إنشاء قصر للمندوب السامي البريطاني على جبل المكبّر.

سيرة | عبد الكريم الكرمي أو "أبو سلمى" من شعراء فلسطين البارزين؛ تميّز شعره بالربط بين النضال الوطني والقومي والأممي.

فيما يلي نبذة عن سيرته من موقع الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية.https://t.co/EzFL202Bl4 — مؤسسة الدراسات الفلسطينية (@palstudies_ar) October 11, 2022

بعد أن أقالته السلطات البريطانية من وظيفته في المدرسة الرشيدية، عقابًا له على قصيدته، عمل أبو سلمى في القسم الأدبي التابع للإذاعة الفلسطينية إلى جانب صديقه إبراهيم طوقان، وواصل دراسته في معهد الحقوق الذي تخرّج فيه سنة 1941.

وفي عام 1943 قصد أبو سلمى مدينة حيفا، وافتتح مكتبًا زاول فيه مهنة المحاماة، وبدأ عمله بالدفاع عن المناضلين العرب في الثورة الفلسطينية، وظل يعمل في حقل المحاماة حتى عام 1948، حيث اضطر إلى المغادرة إلى دمشق، وهناك زاول مهنة المحاماة والتدريس ثم عمل بوزارة الإعلام السورية، وأسهم في العديد من المؤتمرات العربية والآسيوية والأفريقية والعالمية.

أغنى الكرمي المكتبة العربية بكثير من المجموعات الشعرية التي تناول فيها قضايا التحرر الوطني، وعبر عن موضوعات من حياة الفلسطينيين كالثورة والحنين إلى الوطن السليب.

لقبه الأدباء بـ "زيتونة فلسطين".. في مثل هذا اليوم عام 1980 رحل الشاعر عبد الكريم الكرمي "أبو سلمى" بعد حياة حافلة بالعمل الأدبي والسياسي#الجزيرة pic.twitter.com/wsHvz3DFPn — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 11, 2022

وصدر لعبد الكريم الكرمي:

أغنيات بلادي – شعر – 1959.

المشرد – شعر – عام 1949.

أغاني الأطفال – شعر – 1964.

كفاح عرب فلسطين – 1964.

شاعر فلسطيني معروف، له قصائد رائعة، توفي عام(1980م).

إنه عبد الكريم الكرمي، أبو سلمى، وهذه صورة نادرة له. pic.twitter.com/oRgl7tgZ44 — بليغ بن مطهَّر العطَّاب (@BMthar) October 9, 2022

أحمد شاكر الكرمي – 1964.

من فلسطين ريشتي – شعر – 1971.

الشيخ سعيد الكرمي – سيرته العلمية والسياسية – نثر – 1973.

ديوان “أبو سلمى” – الأعمال الكاملة.

كيفَ الهوى يمضي كعُمْرِ الندى

وفي بلادي مَرجُهُ الأخضرُ

أهواكَ في أغنيةٍ حُرّةٍ

يَخفُقُ فيها النّايُ والمِزْهَرُ

عبد الكريم الكرمي

فلسطين — Omnia Abdelaziz (@OmniaaaaAziz) October 3, 2022

جوائز وتكريمات

شارك أبو سلمى في المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول بالقدس في 28 مايو/ أيار 1964، الذي أعلن فيه قيام منظمة التحرير الفلسطينية، كما شارك في كل المجالس الوطنية المتعاقبة حتى رحيله.

عُيّن أبو سلمى مسؤولًا عن التضامن الآسيوي الأفريقي لدى منظمة التحرير الفلسطينية، بعد مشاركته، موفدًا عن المنظمة، في أعمال المؤتمر التأسيسي لـ”منظمة التضامن الآسيوي الأفريقي” الذي عقد بالقاهرة سنة 1965. كما شارك في مؤتمرات “اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا” و”مجلس السلم العالمي”.

صباحنا #فلسطيني راقي أميرة العاشقين منقوش عاي جيدها الفل والياسمين حب الملايين فلسطين.

ويسألني الرفاق ألا لقاء

وهل من عودة بعد الغياب

غدا سنعود والأجيال تصغي

إلى وقع الخطا عند الإياب

مع الأمل المجنح والأغاني

مع النسر المحلق والعقاب

من قصيدة" سنعود" عبد الكريم الكرمي أبوسلمي. — محمد (@Mohamme03292075) September 12, 2022

منحه “اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا” جائزة “اللوتس” السنوية للآداب، التي تسلمها في 1 يوليو/ تموز 1979 من رئيس جمهورية أنغولا.

انتخب عبد الكريم الكرمي سنة 1980 رئيسًا للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين خلال مشاركته في أحد مؤتمرات التضامن في موسكو.

شعر عبد الكريم الكرمي بتوعك صحي فنُقل إلى الولايات المتحدة، حيث توفي إثر عملية جراحية أجريت له في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 1980 ونُقل جثمانه لاحقًا إلى دمشق، حيث جرت له جنازة رسمية وشعبية حاشدة، ودفن في مقبرة الشهداء.