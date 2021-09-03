الأسيرة المحررة أنهار الديك تكشف للجزيرة مباشر اسم مولودها القادم (فيديو)

كشفت الأسيرة المحررة أنهار الديك عن اسم مولودها الذي ستضعه بعد أيام كما شكرت كل من تضامن معها من أحرار العالم مطالبة إياهم بمواصلة جهودهم للإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأَضافت في مداخلة هاتفية على الجزيرة مباشر أن هناك أسيرات أخريات يعانين أوضاعا صعبة وصدرت ضدهن أحكاما بالسجن تصل لـ15 و16 عاما، وقارنت حالهن بحالها بعد أن قضت 6 أشهر فقط في السجن ولكنها مرت وكأنها 6 سنوات.

وتابعت “رأيت خبر الإفراج عني داخل السجن على التلفاز فشعرت بفرحة لا أستطيع وصفها بأي كلمات، فلم أكن أتوقع أن تنجح الحملات الإلكترونية ويستطيع الرأي العام في فرض إرادته ولكن كنت دائما أدعو الله أن يتم الإفراج عني لألد وسط عائلتي”.

وحول اسم مولودها القادم والمتوقع وصوله خلال أيام فقط قالت “إن شاء الله رح يكون علاء”.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قد أعلنت أن محكمة عوفر العسكرية في إسرائيل قررت، أمس الخميس، الإفراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك بشروط مقيّدة.

وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين أكرم سمارة أن من أبرز الشروط كفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيكل (نحو 12500 دولار).

ورغم أن أنهار على وشك الولادة وبحاجة إلى عملية قيصريّة بحسب آخر تقييم طبي، فإن إسرائيل فرضت عليها الإقامة الجبرية في منزل عائلتها.