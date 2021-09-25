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حماس تطلب من البرهان وحمدوك إيقاف التعرض للفلسطينيين في السودان

علم حركة المقاومة الإسلامية(حماس) (غيتي)
علم حركة المقاومة الإسلامية(حماس) (غيتي)
25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202101:20 PM (مكة المكرمة)

طلبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان لها اليوم السبت من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك التدخل شخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان ومصادرة استثماراتهم وممتلكاتهم الشخصية التي اكتسبوها بطريقة قانونية وبعلم مؤسسات الدولة وموافقتها.

وأكدت حماس في بيانها أنها لا تملك أي استثمارات في السودان تمت مصادرتها من قبل لجنة أمنية تتبع لحكومة البلاد وقالت إن ما تحدثت عنه تقارير إعلامية هي ممتلكات لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين ليست لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصادر خاصة بها الخميس الماضي أن “السلطات السودانية صادرت جميع أصول الحركة على أراضي السودان”، وأوردت بأنها تضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضي وشركة صرافة، دون أن تصدر السلطات الرسمية في السودان أي رد رسمي.

وشددت حماس في البيان على عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني واستذكرت “المواقف التاريخية المشرفة للشعب السوداني والحكومات السودانية المتعاقبة التي دأبت على دعم القضية الفلسطينية في المحافل والميادين كافة”.

وأعربت حماس عن “أملها بأن تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية”.

وكان السودان قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تطبيع علاقاته مع اسرائيل و”إنهاء حالة العداء بينهما” وفق ما جاء في بيان ثلاثي صادر عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل ووُصف الاتفاق بأنه “تاريخي” بينما قال مجلس الوزراء السوداني إن الولايات المتحدة اشترطت خلال زيارة وزير خارجيتها السابق مايك بومبيو تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب لشطب السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر

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