بعد وقفها البيع في الأراضي المحتلة.. ولايات أمريكية تشن حربا على “بن آند جيري”

توشك ولاية فلوريدا الأمريكية على إنهاء علاقاتها المالية مع عملاق الآيس كريم (بن آند جيري) وشركتها الأم يونيليفر، وقال آش ويليامز المدير التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في الولاية، الثلاثاء الماضي، إنه يتوقع إضافة يونيليفر إلى ما يعرف بقائمة فلوريدا “للشركات التي تقاطع إسرائيل”.

وقررت الشركة وقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداء من 2022، واعتبر ويليامز الذي يشرف على الاستثمارات الحكومية في الولاية أن “رد الشركة لم يكن له أي معنى”.

وأفاد موقع (ميامي هيرالد) أن فلوريدا تسهم في الشركة بحوالي 139 مليون دولار، وأنه تم إخطار شركة يونيليفر بموقف الولاية، في يوليو/تموز الماضي، وأن فترة 90 يومًا ستنتهي، في 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إذا أرادت (بن آند جيري) أن تتراجع عن قرارها.

وقال ويليامز إن المجلس الاستشاري للاستثمار التابع لمجلس إدارة الولاية قد تبنى، الإثنين الماضي، مراجعة مقترحة لبيان سياسة الاستثمار في فلوريدا للتعامل مع الحظر المتوقع، وأفاد المسؤول الحكومي أنه كان على اتصال بشركة يونيليفر -التي يقع مقرها في بريطانيا- وأنه لا يتوقع حدوث تغيير في موقفها.

فلوريدا ليست الولاية الوحيدة التي اتخذت قرار مقاطعة (بن آند جيري) بعد قرار وقف بيع منتجاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، فقد سبقتها الأسبوع الماضي ولاية نيوجيرسي التي استثمرت حوالي 182 مليون دولار في يونيليفر، وولاية أريزونا بـ143 مليون دولار، فيما تهدد ولايتي نيويورك وإلينوي بالشيء نفسه.

New Jersey has become the latest state to announce plans to divest from Unilever, the New Jersey-based parent company of Ben & Jerry’s, over its decision to stop selling ice cream in Israeli-occupied territories. https://t.co/plk08HG2ve

— The New York Times (@nytimes) September 16, 2021