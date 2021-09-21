ضابط الاحتلال الذي اعتقل أيهم كممجي: أنت بطل.. والأسير يرد: شهادة من عدو لا أفتخر بها (فيديو)

كشف محامي هيئة الأسرى منذر أبو أحمد تفاصيل حصرية لتلفزيون فلسطين بشأن ظروف التحقيق مع أسير جلبوع أيهم كممجي الذي أعاد الاحتلال اعتقاله وزميله مناضل نفيعات قبل يومين.

وقال المحامي إنه أجرى اتصالا مع أيهم مساء أمس الإثنين قبيل جولة تحقيق جديدة بشأن ظروف التحقيق مع الأسير، أحد الأبطال الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة قبل أسبوعين عبر “نفق الحرية”.

ووفق محامي أيهم، أظهرت التفاصيل جرأة كممجي في مواجهة محققي ضباط الاحتلال، ونقل المحامي عن الأسير قوله إن ضابط الاحتلال الذي اعتقله اعترف ببطولته قائلًا له “أنت بطل ابن بطل وشجاع ابن شجاع واللي عملتو فينا مش قليل.. فرد عليه أيهم: هذه شهادة من عدو ولا أفتخر بها”.

وضعه الصحي

وفي واحدة من جولات التحقيق، قال أيهم للمحقق ضابط الاحتلال “أنا إنسان محترم من دار أبوي ما تزاود عليّ ووفر لي المطلوب لحياة كريمة في المعتقل قبل بدء التحقيق”، وفق المحامي.

وبشأن وضعه الصحي، قال منذر أبو أحمد إن “صحة البطل أيهم كممجي اليوم أفضل، يعاني من آلام بسيطة في الصدر والرقبة، والاحتلال يحرمه من كميات الطعام والماء الكافية”.

لهذا ترك المخيم

وأضاف أيهم للمحامي “انا خرجت من المخيم بسبب سماعي أثناء تجوالي في أزقته أن الاحتلال يخطط لاجتياحه، لذلك قررت الحفاظ على حياة أهل المخيم إلى وجهة أخرى لم أكن قد حددتها”.

من السجن.. سلام

ووجه أيهم عبر محاميه تحياته لوالده وقال إنه يتمنى اللقاء به، كما حيّا إخوته وأهله وأصدقاءه وكل شعب فلسطين وبخاصة أهل الناصرة (داخل الخط الأخضر)، قائلًا “أنا سعيد بوجودي في منطقة من أرض فلسطين وقربي من جبال الكرمل”.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت فجر الأحد آخر أسيرين فرّا من سجن جلبوع وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات من الحي الشرقي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، ومددت محكمة الاحتلال في اليوم ذاته فترة اعتقالهما إلى جانب الأسرى الأربعة الآخرين لمدة 10 أيام بدعوى استكمال التحقيق.

وكان ستة أسرى تمكنوا يوم الإثنين 6 سبتمبر/أيلول من تحرير أنفسهم من سجن “جلبوع”، وجميعهم من جنين وهم: محمود العارضة (46 عامًا) ومحمد العارضة (39 عامًا) ويعقوب قادري (49 عامًا) وأيهم كممجي (35 عامًا) وزكريا الزبيدي (46 عاما) ومناضل نفيعات (26 عامًا).

وأعلنت شرطة الاحتلال مطلع الأسبوع الماضي إعادة اعتقال الأسرى الأربعة زكريا الزبيدي ومحمد ومحمود العارضة ويعقوب القادري، داخل أراضي الـ 48 المسماة بالخط الأخضر.

و”الخط الأخضر” لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967. ورغم تحفظات القانونيين فإن ذلك اللفظ استخدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.