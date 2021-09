كيف اغتالت إسرائيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة؟ إليك التفاصيل

كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، السبت، تفاصيل عملية اغتيال إسرائيل للعالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، أواخر العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة استنادا إلى مقابلات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وإيرانيين، بينهم مسؤولان استخباريان مطلعان على تفاصيل التخطيط للعملية وتنفيذها، من دون الكشف عن هوية أي منهم لحساسية القضية.

وأشار التقرير إلى أن عملية الاغتيال جرت من دون وجود أي عملاء على الأرض، بواسطة روبوت قاتل قادر على إطلاق 600 طلقة في الدقيقة، وهو سلاح جديد عالي التقنية مزود بذكاء اصطناعي وكاميرات متعددة تعمل عبر الأقمار الاصطناعية.

وأوضح مسؤول استخباري مطلع على الخطة أن إسرائيل اختارت نموذجًا متطورًا من مدفع رشاش بلجيكي الصنع من طراز FN MAG، مرتبط بروبوت ذكي متطور.

When Iran's top nuclear scientist was assassinated there were conflicting reports about what happened, most of them wrong. https://t.co/ecmOOptT2C

— New York Times World (@nytimesworld) September 18, 2021