فن ياباني يوفر مصدر رزق لفلسطينية من غزة.. ما هو؟ (فيديو)

استطاعت الفنانة الفلسطينية بسمة محمود -28 عاما- من قطاع غزة تعلم فن الأميجرومي الياباني واتقانه ليكون أساسا لمشروع يدر لها دخلا خلال فترة وجيزة، كما بدأت بتعليم غيرها هذا الفن أيضا من خلال دورات تدريبية.

وفن الأميجرومي هو فن الكروشيه الياباني لحياكة الدمى على شكل مجسمات صغيرة وحشوها، والكلمة تجمع بين كلمة (مي) وتعني الكروشيه أو التريكو وكلمة (جورومي) وتعني دمية.

تقول بسمة “كثيرا ما كان يستهويني كيف من مجرد خيوط بسيطة تحاك مجسمات مميزة ومتقنة للغاية، وكان عندي شغف أن أعرف ما سر هذه القطع الفنية الرائعة المصنوعة من مجرد خيط وإبرة”.

وأضافت “تعرفت على فن الإميغرومي وكان فنا حديثا في العالم العربي وكان عندي حماس كبير لتعلمه فبدأت أجرب الحياكة وتعلمت من خلال تكرار المحاولات والخطأ”.

وتابعت “يتم الطلب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتختلف تكلفة المنتج وفقا لحجمه والتفاصيل المطلوبة، وتتراوح مدة العمل عليه ما بين 3 إلى 20 يومًا، وسعره غالبا ما يكون بين 20 إلى 70 دولار، ويمكن أن تحاكي الدمى الشخصيات المحببة لدى الأطفال سواء التاريخية أو الكارتونية”.