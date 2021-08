“طالب بوقف الإسلام”.. سياسي هولندي يتهجم على النبي محمد ويدعو لمنع اللاجئين الأفغان (فيديو)

وصف غيرت فيلدرز رئيس حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف، النبي محمد صلى الله عليه وسلم “بالرسول البربري” وذلك في سياق تعقيبه على الهجمات الأخيرة التي شهدها مطار حامد كارازي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل.

وطالب السياسي الهولندي بإغلاق الحدود في وجه اللاجئين القادمين في أفغانستان و “وقف الإسلام”.

وغرد فيلدرز قائلًا إن “تنظيم الدولة يظهر من جديد. إنهم حيوانات يستلهمون من الرسول البربري محمد”.

وتابع قائلا “إنهم اليوم بأفغانستان وغدًا سيحلون بدولنا على الأراضي الأوربية”.

واضاف قائلا “سيتمكنون من الوصول إلى ديارنا في أوربا، ولن نستطيع أن نمنعهم من ذلك إلا إذا أغلقنا حدودنا وأوقفنا الإسلام”.

ويُمارس زعيم ثاني حزب يميني بالبرلمان الهولندي، خطابات عنصرية دائمة ضد اللاجئين إلى جانب حديثه الكاره للمسلمين والمُهاجم لمعتقداتهم ورموزهم الدينية.

وردت مؤسسة الأحمدية المُمثلة لبعض تجمعات المسلمين بالدول الأوربية على فيلدرز، قائلة “الحقيقة إن تنظيم الدولة وتنظيم خراسان وطالبان لا يُمثلون الإسلام، المسلمين وغير المسلمين حول العالم مجتمعين يرفضون التطرف”.

ونشرت عبر حسابها “الإسلام الصحيح” بالمملكة المُتحدة، قصصًا لسيدات ورجال من أمريكا وألمانيا وبريطانيا وأستراليا وهولندا وغيرها تأثروا بالنبي محمد، لما يُعد مُغايرًا لحديث النائب الهولندي اليميني المتطرف.

