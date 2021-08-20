أهداه لها زوجها قبل 35 عاما.. شاهد رد فعل مسنة تركية بعد إنقاذ مصحفها من الفيضان

فرحة غامرة كللت وجه مسنّة تركية بعد العثور على مصحف أهداه لها زوجها قبل 35 عامًا أثناء بحث أجراه رجال الإنقاذ حول بيتها الذي غمرته مياه الفيضان في قرية (أوزلوتشي) شمال غربي البلاد.

وتأثرت عائلة بينغول وزوجها موراي إردنيز (76 عامًا) ويعيشان في قرية أوزلوتشي بكارثة الفيضانات، في 11 أغسطس/آب الجاري، وفقد الزوجان العديد من المتعلقات بعد أن غرق الطابق الأرضي من منزلهما المكون من طابقين بسبب الفيضان.

وفقدت بينغول المصحف الذي تلقته هدية من زوجها قبل 35 عامًا وشعرت بحزن شديد، لكن رجال الإنقاذ عثروا على المصحف.

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde, personelimiz tarafından bulunan ve eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kuran-ı Kerim Bingül Teyzemize teslim edilmiştir. Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun. pic.twitter.com/kMAyR1OswW — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) August 18, 2021

ولم تتمالك بينغول نفسها وبكت فرحًا عندما سلمتها فرق الدرك المصحف عقب العثور عليه، وظهرت وهي تنظفه وتقبّله بلهفة.

وقالت المسنة التركية “لما وجدت مصحفي كأنهم أعطوني الدنيا، أخذت مصحفي في يدي، وقلت: يا أولادي! أنقذنا الله من الشر”.

وحملت بينغول المصحف بعناية كبيرة وجفّفته في الشمس أمام النافذة ونظّفته من بقايا الطين العالقة به، وكانت بعض أوراق المصحف قد تضررت.

الفيضان قادم

وسردت بينغول قصة الفيضان الذي اجتاح منطقتهم، وقالت “في 11 أغسطس حضر بعض الجيران وطلبوا منها الإسراع بالخروج لأن الفيضان قادم إلى المنطقة”.

وقالت إنهم صعدوا إلى الطابق العلوي من المنزل بعد التحذير، موضحة أنهم تركوا معظم المتعلقات الخاصة بهم ومنها المصحف الذي أهداه لها زوجها قبل عقود.

وفي ألم تحكي أن رجال الإنقاذ عندما جاؤوا، كانت المياه تغمر المنزل كله وأضافت “قلت لأولادي العسكريين، ابحثوا عن المصحف”، وردوا عليها “لا تقلقي يا خالتي، سنجده”.

وقالت إن زوجها اشترى لها مصحفين من إزمير قبل 35 عامًا فتركت مصحفًا في بيت أولادها في إسطنبول وقالت إنها كانت تقرأ منه عندما تذهب إلى هناك واحتفظت بالمصحف الآخر معها هنا.

وأكد الزوج أنه سعيد للغاية بعد العثور على المصحف الذي أهداه لزوجته، وقال إنه تقاعد بعد أن عمل قبطانًا لسفينة سنوات عدة، وأنه جلب المصحف هدية لزوجته عندما ذهب إلى إزمير.

وقالت الابنة نوري إنها تعيش في إسطنبول وأتت إلى عائلتها بسبب الفيضانات لتفقد أحوال أسرتها وأكدت أنهم كانوا سعداء للغاية بعد العثور على مصحف والدتها.

ونشرت القيادة العامة لقوات الدرك عبر منصاتها الاجتماعية في 18 أغسطس تدوينة قالت فيها إنه “تم تسليم المصحف الذي عثر عليه موظفونا في كارثة السيول في كاستامونو وكان هدية من زوجها، إلى خالتنا بينغول”.

سيول في شمال تركيا تترك آثارا كارثية (غيتي)

فيضانات تركيا

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات الفيضانات التي شهدتها ثلاث ولايات شمالية مؤخرًا إلى 79.

وذكرت (آفاد) في بيان أن الفيضانات أودت بحياة 69 شخصًا في ولاية قسطمونو و9 في ولاية سينوب و1 في ولاية بارطن.

وشهدت المناطق الشمالية من تركيا أمطارًا غزيرة، الأسبوع الماضي، أدت إلى فيضانات بولايات قسطمونو وسينوب وبارطن وتسببت بخسائر مادية كبيرة.