الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق بمشعر منى

يواصل ضيوف الرحمن مناسك الحج في مشعر منى، اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ أول أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة).

ويبيت الحجاج في منى خلال أيام التشريق لرمي الجمرات الثلاث، ويسمى أول أيام التشريق بـ “يوم القر” لأن الحجيج يستقرون فيه بمشعر منى بعد يومين شاقين من الجهد والتعب في عرفة ومزدلفة ويوم النحر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر).#بسلام_آمنين #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/9obrWIC9lC — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 20, 2021

ويتوجه الحجاج بداية من صباح اليوم من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات؛ ولكن هذه المرة لرمي 21 من الحصى بداية من الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، ويُكبرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاءوا بعد الصغرى والوسطى فقط مستقبلين القبلة رافعين أيديهم.

ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصار هذه الأيام في يومين فقط -بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث- ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

تدابير وقائية مكثفة في الحرم المكي لمنع تفشي فيروس كورونا (وكالة الأنباء السعودية)

واستكمل ضيوف الرحمن أمس في أول أيام العيد، مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة والسعي في المسجد الحرام، والحلق أو التقصير ثم التحلل. ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ليؤديه مع طواف الوداع في طواف واحد.

وأول أمس وقف الحجيج على صعيد عرفات حيث أدوا ركن الحج الأعظم، خلال موسم حج استثنائي ثانٍ في ظل جائحة كورونا وسط إجراءات مشددة، إذ يقتصر عدد الحجاج على نحو 60 ألف من داخل السعودية فحسب مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج قبل تفشي الجائحة.

ويبدأ عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة من كل عام هجري، هو أحد العيدين المعتمدين شرعًا في الإسلام، وهو “يوم النحر” ويسمى أيضًا بـ “يوم الحج الأكبر” الذي يقوم فيه الحجاج بأغلب المناسك.

وبدأ الحجاج منذ فجر أول أيام العيد أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وذلك بعد أن باتوا ليلتهم في مشعر مزدلفة وجمعوا حصى الجمرات.

#بسلام_آمنين حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة، في أول أيام #عيد_الأضحى. pic.twitter.com/A49fY6ulOH — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 20, 2021

وبعد أن يفرغ الحاج من رمي جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة) شُرع له في هذا اليوم أعمال يوم النحر، حيث يبدأ بنحر هديِهِ (للحاج المتمتع والمقرن فقط)، ثم بحلق رأسه، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

ويأتي رمي الجمرات تذكيرًا بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

ويوجد جسر الجمرات بمنطقة منى في مكة المكرمة وهو مخصص لسير الحجيج لرمي الجمرات أثناء موسم الحج، ويضم جمرة العقبة الصغرى وجمرة العقبة الوسطى وجمرة العقبة الكبرى.