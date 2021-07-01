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فيديو يوثق اعتداء أمريكي على رجلين وامرأتين مسلمين في نيويورك

لقطة من الفيديو الذي نشرته الشرطة بهدف التعرف على المهاجم (مواقع التواصل)
لقطة من الفيديو الذي نشرته الشرطة بهدف التعرف على المهاجم (مواقع التواصل)
1/7/2021-|آخر تحديث: 1/7/202106:17 PM (مكة المكرمة)

نشرت الشرطة الأمريكية، صباح اليوم الخميس، مقطعًا يوثق اعتداء شاب أمريكي على اثنين من الأزواج المسلمين في هجومين منفصلين في غضون أقل من ساعة بينما كان يردد هتافات مناهضة للإسلام بحي كوينز بولاية نيويورك.

وأفادت الشرطة بأن ما وصفته “بمتعصب مجهول” صرخ في وجه ضحيتيه الأوليين بعبارات مُسيئة للإسلام ثم ضرب الرجل (31 عامًا) في ظهره وشد حجاب المرأة (24 عامًا) قبل أن يلكمها في ذراعها ويهرب، وكان الضحيتان يتألمان لكنهما رفضا العناية الطبية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وبعد ساعة، وعلى بعد ميل واحد تقريبًا، ضرب المهاجم نفسه رجلًا (64 عامًا) وامرأة (56 عامًا) بينما كان يردد عبارات مسيئة للمسلمين أيضًا، ولكم المرأة بشكل متكرر في وجهها قبل أن يهرب، ونقلها المسعفون إلى المستشفى مصابة بكسر في الأنف وجروح في وجهها ورأسها.

وأشارت شرطة نيويورك لجرائم الكراهية إلى أن الحادث وقع منذ 10 أيام وأنها تجري بحثًا عن المُشتبه به ونشرت فيديو كاميرا المراقبة طلبا لمساعدة الجمهور في التعرف عليه.

ووصفت الشرطة المشتبه به بأنه أسود ذو لحية كان يرتدي سترة زرقاء داكنة وبنطالاً أسود وربطة عنق زرقاء داكنة، وطلبت من أي شخص لديه معلومات عنه الاتصال بالشرطة على الفور.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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