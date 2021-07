فيديو يوثق اعتداء أمريكي على رجلين وامرأتين مسلمين في نيويورك

نشرت الشرطة الأمريكية، صباح اليوم الخميس، مقطعًا يوثق اعتداء شاب أمريكي على اثنين من الأزواج المسلمين في هجومين منفصلين في غضون أقل من ساعة بينما كان يردد هتافات مناهضة للإسلام بحي كوينز بولاية نيويورك.

وأفادت الشرطة بأن ما وصفته “بمتعصب مجهول” صرخ في وجه ضحيتيه الأوليين بعبارات مُسيئة للإسلام ثم ضرب الرجل (31 عامًا) في ظهره وشد حجاب المرأة (24 عامًا) قبل أن يلكمها في ذراعها ويهرب، وكان الضحيتان يتألمان لكنهما رفضا العناية الطبية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

🚨Watch new video of the individual wanted in connection with the 6/20/21, Liberty Ave. anti-Muslim assaults in @NYPD103Pct and @NYPD106Pct. Know him? Please DM us or @NYPDTips or call them at 1-800-577-TIPS (8477). @NYPDShea @NYPDDetectives @QueensDAKatz @mayorsCAU @NYPDMuslim https://t.co/cdJDLGjWgv pic.twitter.com/NPMUvxGAmj

— NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) June 30, 2021