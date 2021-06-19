فلسطين.. دعوات للتحقيق في صفقة تبادل لقاحات كورونا مع إسرائيل

دعت نقابات فلسطينية وناشطون إلى التحقيق في تفاصيل صفقة تبادل لقاحات فيروس كورونا مع إسرائيل جرى إلغاؤها، بعدما تبين قرب انتهاء صلاحياتها.

ودعا اتحاد نقابات المهن الصحية، في بيان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى “تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث حيثيات هذه الصفقة ووضع تقرير اللجنة أمام شعبنا للنزاهة والشفافية ومحاسبة المقصرين”.

ودعا كذلك الملتقى الوطني الديمقراطي بزعامة القيادي الفتحاوي ناصر القدوة، في بيان، إلى “تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تماماً عن أي جهاز حكومي لمعرفة كل تفاصيل هذه الصفقة”.

وأمس الجمعة، قالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على تحويل نحو مليون جرعة من اللقاحات ستنتهي فعاليتها قريبا، على أن تحصل في المقابل على ذات الكمية من الشركة المصنعة بنهاية العام الجاري.

بالفيديو: إسرائيل تحول أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا إلى السلطة الفلسطينية من أجل مساعدتها على مكافحة تفشي الجائحة في أراضيها حيث تم اليوم نقل الشحنة الأولى التي ضمت مئة الف جرعة. https://t.co/IpIfAMaVLZ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 18, 2021

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق جرى مع شركة (فايزر) الأمريكية، وليس مع إسرائيل.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء الجمعة، إلغاء الصفقة بعدما تبين أنها “غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم -في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة مي الكيلة- إنه “بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات (فايزر) المستلمة مساء اليوم من إسرائيل، والمقدّرة بـ90 ألف جرعة؛ فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق، وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل”.

بدوره، نفى حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية -حلقة الوصل الرسمية مع إسرائيل-أي صلة للهيئة التي يترأسها بالصفقة.

وقال في تغريدة عبر تويتر “ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن موضوع اللقاح من إسرائيل عارٍ عن الصحة تمامًا، وهو تصيُّد بالمياه العكرة”.

ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن موضوع اللقاح من اسرائيل عار عن الصحة تماما وهو تصّيد بالمياه العكره . ولا علاقة للشؤون المدنية بهذا الملف وليس من صلاحياتها . ونأمل من وسائل الاعلام توخي الدقة قبل نشر اي خبر يتعلق بعمل الشؤون المدنية . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) June 19, 2021

ومنذ الإعلان الإسرائيلي عنها، صباح الجمعة، أصبحت صفقة اللقاحات حديث الشارع الفلسطيني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر الناشط الحقوقي موسى أبو هشهش أن إلغاء الصفقة “لا يعفي الحكومة الفلسطينية من مسؤولية قانونية وأخلاقية للكشف عن الأشخاص الذين وقعوا الصفقة ومحاكمتهم”.

السلطة الفلسطينية تعلن إلغاء صفقة مع إسرائيل لاستلام نحو مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد أن تبين أن صلاحية اللقاحات على وشك الانتهاء. pic.twitter.com/Jlz3fVH2wv — AJ+ عربي (@ajplusarabi) June 19, 2021

«تنتهي صلاحية اللقاحات التي ستُسلّم إلى السلطة الفلسطينية قريباً»، بحسب ما ورد في بيانٍ صدر اليوم عن الحكومة الإسرائيلية، تعلن فيه عن نيّتها تسليم الفلسطينيين لقاحات شارفت على الفساد، وفاضت عن حاجة الاحتلال

./1 #COVID19 #palestine #gaza #كورونا #غزة #فلسطين pic.twitter.com/RN72tnZJuT — Megaphone (@megaphone_news) June 18, 2021

كان بإمكان السلطة عرض شراء اللقاحات الإسرائيلية التي قاربت على الانتهاء دون عملية التبادل (طبعاً هذا ضمن سياستها الودية مع الاحتلال). وفي حال رفض الاحتلال وقيامه بإفسادها، يمكن استثمار ذلك لمزيد من فضح الاحتلال الملزم بتقديم اللقاحات مجاناً فيما لو كنا محكومين بغير هذه السلطة — طارق حمود (@TarekHamoud) June 18, 2021

مجرد قبول هكذا صفقة بمثابة اهانة للشعب الفلسطيني؟

انها العنصرية الإسرائيلية في أوضح صورها، أن تجعل من السلطة مكب نفايات اللقاحات، منتهية الصلاحية.

فشلت..

لك ان تتخيل السلطة الفاشلة كيف تتفاوض، https://t.co/DyeV3CCgfz — Maher Alyousefi (@MaherAlyousefi) June 18, 2021

قناة كان العبرية

كجزء من اتفاقية اللقاحات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قامت وحدة تنسيق أعمال الحكومة "الإسرائيلية" في مناطق السلطة بنقل حوالي 100,000 جرعة لقاح إلى وزارة الصحة الفلسطينية. pic.twitter.com/EqlB3uBseE — Now Lebanon 🇱🇧 (@NowLebanon2) June 18, 2021

من الذي قبض الرشوة؟

موافقة السلطة على تبادل اللقاحات المنتهية مع إسرائيل، ثم الإلغاء ينم على:

1ـ الشعب الفلسطيني ما زال حياً، وقادراً على الفعل

2ـ هناك من قبض ثمن الصفقة الفاسدة، وما زال يختبئ خلف الشعارات

3ـ الضفة الغربية مكب للنفايات الإسرائيلية الفاسدة، والاتفاقيات الفاسدة! — د. فايز أبو شمالة (@fayez2013851) June 19, 2021

ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة 341 ألفا و446 شخصًا، توفي منهم 3818، وتعافى 334 ألفا و513.

وذكرت الوزارة، في البيان الوبائي اليومي السبت، أن إجمالي الذين تلقوا اللقاح في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 445 ألفا، و598 شخصًا، بينهم 270 ألفا و795 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 178 مليونًا و705 آلاف و568 شخصًا، وأودى بحياة 3 ملايين و869 ألفًا و142 مصابًا، في حين تعافت 163 مليونًا و234 ألفًا و769 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.