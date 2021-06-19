“البحرين ترفضكم”.. غضب بسبب زيارات وفود إسرائيلية سياحية للمنامة

رفض مغردون وسياسيون بالبحرين دخول وفد إسرائيلي إلى المنامة وطالبوا بوقف جميع الفعاليات التي تروج للتطبيع مع إسرائيل.

وحذر المغردون مما وصفوه بخطر الاختراق الصهيوني لدولتهم وسط دعوات موجهة للحكومة البحرينيّة لإلغاء اتفاق التطبيع وأن تكون البحرين انعكاسًا لصوت شعبها العربي الحر وإرادته الحقيقة الساعية لتحرير كل حبة رمل من تراب فلسطين، بحسب تغريداتهم.



شعب البحرين قال كلمته للصهاينة وكفى بها كلمة: لا نرحب بالصهاينة الأوغاد أبناء الاحتلال في أراضينا ولا مكان لهم بيننا #البحرين_ترفضكم! — Hussain Kadhem (@7sainkadhem) June 17, 2021

غير مرحب بكم يا صهاينة #البحرين_ترفضكم — Layla Alsayed ~ (@ilayla_26) June 17, 2021

وطالبت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع برفض التعامل مع “أفراد ومؤسسات الكيان الصهيوني” داعية أبناء الشعب البحريني إلى مقاطعة جميع البضائع الصهيونية والشركات والمؤسسات الداعمة لها.

وأطلق ناشطون بحرينيّون وسم “#البحرين_ترفضكم” للدعوة لمقاطعة “الوفد الصهيوني” الذي يزورالمنامة مؤكّدين رفضهم لاستقباله واصفين من يستقبلهم بالخائن.

اثناء تسليم رساله المبادرة البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني لفندق @WestinBahrain لدعوته الامتناع عن استقبال الصهاينة وتقديم الخدمات لهم.#بحرينيون_ضد_التطبيع#البحرين_ترفضكم#bahrain #البحرين pic.twitter.com/dtDZrfVj2g — الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع (@bsaz_bh) June 17, 2021

وعبّر الناشطون البحرينيّون عن غضبهم الشديد وسخطهم من الزيارات التي يقوم بها الإسرائيليون للمنامة والتي لا تمثل إرادة الشعب بحسب تغريداتهم.

من جهتها دعت المبادرة الوطنية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في البحرين، عبر منشور لها على تويتر، “الشعب البحريني كافة من أفراد ومؤسسات وتجارٍ وطنيين للامتناع عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي من حملة جنسية كيان الإجرام الصهيوني”.