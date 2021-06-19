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“البحرين ترفضكم”.. غضب بسبب زيارات وفود إسرائيلية سياحية للمنامة

استمرار المظاهر الشعبية الرافضة للتطبيع البحريني مع إسرائيل(مواقع التواصل الاجتماعي)
استمرار المظاهر الشعبية الرافضة للتطبيع البحريني مع إسرائيل(مواقع التواصل الاجتماعي)
19/6/2021-|آخر تحديث: 19/6/202109:58 PM (مكة المكرمة)

رفض مغردون وسياسيون بالبحرين دخول وفد إسرائيلي إلى المنامة وطالبوا بوقف جميع الفعاليات التي تروج للتطبيع مع إسرائيل.

وحذر المغردون مما وصفوه بخطر الاختراق الصهيوني لدولتهم وسط دعوات موجهة للحكومة البحرينيّة لإلغاء اتفاق التطبيع وأن تكون البحرين انعكاسًا لصوت شعبها العربي الحر وإرادته الحقيقة الساعية لتحرير كل حبة رمل من تراب فلسطين، بحسب تغريداتهم.

وطالبت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع برفض التعامل مع “أفراد ومؤسسات الكيان الصهيوني” داعية أبناء الشعب البحريني إلى مقاطعة جميع البضائع الصهيونية والشركات والمؤسسات الداعمة لها.

وأطلق ناشطون بحرينيّون وسم “#البحرين_ترفضكم” للدعوة لمقاطعة “الوفد الصهيوني” الذي يزورالمنامة مؤكّدين رفضهم لاستقباله واصفين من يستقبلهم بالخائن.

وعبّر الناشطون البحرينيّون عن غضبهم الشديد وسخطهم من الزيارات التي يقوم بها الإسرائيليون للمنامة والتي لا تمثل إرادة الشعب بحسب تغريداتهم.

من جهتها دعت المبادرة الوطنية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في البحرين، عبر منشور لها على تويتر، “الشعب البحريني كافة من أفراد ومؤسسات وتجارٍ وطنيين للامتناع عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي من حملة جنسية كيان الإجرام الصهيوني”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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