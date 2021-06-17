احتفاء بتونسية رفعت علم فلسطين خلال مسيرة الأعلام في القدس (فيديو)

احتفت منصات التواصل الاجتماعي بتونسية رفعت العلم الفلسطيني في وجه المستوطنين خلال مسيرة الأعلام الإسرائيلية أول أمس بمنطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأثار هذا العلم الفلسطيني الوحيد أمام عشرات الأعلام الإسرائيلية غضب جنود الاحتلال فاعتدوا على المرأة بالضرب واعتقلوها حسبما وثقت كاميرات وسائل الإعلام المختلفة.

وقررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج المشروط عن هالة الشريف في حال لم تقدم النيابة أي بينة إضافية حتى الساعة الخامسة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 شيكل.

#هالة_الشريف🇹🇳🇵🇸💪✌️تتجاوز الحواجز العسكرية الصهيونية في كل مرة لتدخل سراً إلى القدس المحتلة وتنزل الميدان كأنهت مقدسية وأكثر.

إعتقلت أكثر من مرة أخرها كان بالأمس وتلقى على الأرض وتُضرب وتبيت في المعتقلات ثم تعود مجدداً لإعلاء الصوت المقدسي والفلسطيني وصوت المقاومة!#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/DNbljvPIoG — ramla ahmed (@ramla2018) June 16, 2021

هالة الشريف أبو غربية تبلغ من العمر 58 عاما، وتحمل الجنسية التونسية وتقيم في مدينة رام الله منذ عام 1994 وهي أرملة المناضل الفلسطيني عثمان أبو غربية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد أبرز قياداتها المقاومة عسكريا وفكريا.

كان عثمان أبو غريبة قد قدم إلى تونس مع قيادات الحركة في منتصف الثمانينيات وتوفي عام 2016 أثناء عملية زرع قلب لتواصل زوجته التونسية مسيرة النضال، فكانت هالة من أبرز الشخصيات التي شاركت في خيمة الصمود بالخان الأحمر عام 2018 دفاعا عن الأرض الفلسطينية على مدى أكثر من 100 يوم.

انتشر مقطع رفعها للعلم الفلسطيني بساحة باب العامود بالقدس وسط غلاة المستوطنين في "رقصة العلم"، لكن قصة صمودها وتعلّقها بفلسطين والقدس ليست جديدة.. تعرّفوا على هالة الشريف، سيدة تونسية الجنسية، فلسطينية الهوية#لن_يمر pic.twitter.com/oBwFC0dvNA — مجلة ميم (@MeemMagazine) June 16, 2021

وفي عام 2019 تعرضت هالة الشريف للاعتقال لرفعها علم فلسطين خلال مسيرة للمستوطنين أيضا، ثم أفرج عنها شريطة الإبعاد عن القدس لمدة شهر، وبعد انقضاء الشهر عادت إلى المدينة التي لم تغب عنها في أي حدث مهم منذ وصولها رام الله عام 1994.

وأشاد ناشطون بشجاعتها وإصرارها على رفع العلم الفلسطيني مرة أخرى، وكتبت إحدى المغردات تفاعلا مع قصتها “الحرة هالة الشريف أبو غربية فعلتها مرة ثانية. اقتحمت مسيرة المستوطنين ورفعت العلم الفلسطيني عنوة على كل الرؤوس”.

وكتبت الحقوقية غدير عواض “السيدة التي رفعت علم فلسطين عاليا في باب العامود يوم أمس وسط رقص المستوطنين بأعلامهم الزرقاء الاحتلالية هي السيدة هالة الشريف. نال منها جنود الاحتلال بالضرب ولم يسقط العلم. عندما يكون رفع العلم تهمة شرف”.

ياسمينة تونس في القدس…التونسية الفلسطينية هالة عثمان الشريف باتت ليلتها أمس في مركز تحقيق المسكوبية في القدس عقب رفعها العلم الفلسطيني في وجه المستعمرين. pic.twitter.com/iwu8EIooIq — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) June 16, 2021

وكتب علاء الدرابيع “تونسية الدم فلسطينية الانتماء والهوى الصديقة المناضلة هالة الشريف رفعت علم فلسطين في وجه آلاف المستوطنين. كانت تعلم أن الاعتقال مصير حتمي ولكنها لم تهب ولم تتراجع”.