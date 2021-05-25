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ما قصة مفاتيح أبواب المسجد الأقصى ومن يمتلكها؟ (فيديو)

قوات الاحتلال الإسرائيلي كثيرا ما تقتحم المسجد الأقصى (رويترز أرشيف)
قوات الاحتلال الإسرائيلي كثيرا ما تقتحم المسجد الأقصى (رويترز أرشيف)
25/5/2021-|آخر تحديث: 25/5/202101:50 PM (مكة المكرمة)

قال الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن اقتحامات المسجد الأقصى هي جزء من الحرب التي يشنها الاحتلال، موضحا أنه منذ عام 1967 وحتى الآن تم إغلاق باب المغاربة فترات طويلة، بعضها استمرت لفترة تزيد عن السنة.

وأضاف الشيخ بكيرات للجزيرة مباشر، أن مفاتيح باب المغاربة أخذت من قبل إسرائيل منذ عام 1967 حينما سقط المسجد الأقصى والقدس في يد الاحتلال، وقال إن بقية المفاتيح التسعة لأبواب الأقصى الأخرى هي بيد الأوقاف.

وأوضح الشيخ بكيرات أن الأوقاف حاولت استرداد المفاتيح، إلا أن رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي وقتها موشي دايان رفض ذلك وأراد إبقاء المفاتيح لتبقى معبرا لاقتحامات المسجد العسكرية وغير العسكرية.

وأكد أن الاحتلال يريد من ذلك إبقاء سياسة الاقتحامات من ضمن سياسات واقع الدولة، وأنه عاد إليها بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية، إذ تريد إسرائيل تغيير الواقع التاريخي في المسجد الأقصى، موضحا أن سياسة الاقتحامات باتت تكلف الاحتلال الآن كلفة باهظة.

دعوات هدم الأقصى

وقال الشيخ بكيرات إن  السياسة الإسرائيلية أخرجت جيلا يطالب بالدخول إلى المساجد الأقصى وساحاته وبعضهم يطالب بهدمه، بل ذهب بعضهم إلى حد المطالبة بقتل العرب.

وأكد أن القدس الآن أمام حرب عنصرية تريد محو كل ما هو عربي فيها، مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل في القدس من اقتحامات وتضييق ليس مرتبطا بناحية دينية، بل هي سياسة يريد الاحتلال من خلالها الإطباق على القدس.

 

أبواب المسجد الأقصى

وللمسجد الأقصى المبارك 15 باباً، منها 10 أبواب مفتوحة و5 مغلقة.

والأبواب المفتوحة هي: باب الأسباط وباب حطة وباب العتم، وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالي للمسجد الأقصى.

بالإضافة إلى باب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة.

وهذه الأبواب السبعة تقع على السور الغربي للمسجد، وكلها مفتوحة وتستعمل من قبل المصلين المسلمين باستثناء باب المغاربة الذي صادرت قوات الاحتلال مفاتيحه عام 1967 ومنعت المسلمين من الدخول منه إلى الأقصى.

أما الأبواب المغلقة فهي: الباب الثلاثي والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات في السور الجنوبي والسور الشرقي للأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر

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