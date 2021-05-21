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تشييع جثامين 9 شهداء انتشلوا من نفق قصفته طائرات الاحتلال في غزة (فيديو)

مواكب التشييع انطلقت تجاه منازل الشهداء لأداء الصلاة عليهم بمشاركة الآلاف (رويترز)
مواكب التشييع انطلقت تجاه منازل الشهداء لأداء الصلاة عليهم بمشاركة الآلاف (رويترز)
21/5/2021-|آخر تحديث: 21/5/202109:32 PM (مكة المكرمة)

شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جثامين تسعة شهداء سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي، بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأناضول إن الفلسطينيين التسعة استشهدوا في نفق للمقاومة ببلدة القرارة، في 11 مايو/أيار الجاري، فيما ما زال البحث جاريا عن 9 آخرين بنفس المكان.

وأضافت أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى جثامين الشهداء التسعة خلال الفترة الماضية، لقرب النفق من السياج الأمني الإسرائيلي.

وانطلقت مواكب التشييع من مجمع ناصر الطبي تجاه منازل الشهداء لأداء الصلاة عليهم بمشاركة الآلاف.

وهتف المشاركون للمقاومة موجهين التحية لها على صمودها في وجه العدوان، والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني وللقائد العام لـكتائب القسام محمد الضيف.

وبدأ فجر اليوم الجمعة، سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بعد 11 يوما من العدوان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 274 بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مُسنّاً، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.​​​​​​​

وتسببت الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة صوب إسرائيل بمقتل 12 شخصاً فيما أصيب 355 آخرون بجروح، وفق شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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