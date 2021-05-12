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مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في عدة دول حول العالم (فيديو)

12/5/2021

شهدت العديد من دول العالم خروج مسيرات تضامنية مع الفلسطينيين، في أعقاب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت لسقوط عشرات الشهداء بينهم أطفال، ووسط تصعيد مستمر في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

وتظاهر متضامنون وأعضاء الجالية الفلسطينية في كندا أمام قنصلية إسرائيل في تورنتو، كما شهدت لندن مسيرات مشابهة، وخرجت في لبنان مسيرات غاضبة في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، كما شهدت الكويت تنظيم مظاهرات تضامنا مع الفلسطينيين.

ونظمت الجالية التركية والمسلمة مظاهرة احتجاجية أمام قنصلية إسرائيل في نيويورك، تنديدا باعتداءات تل أبيب على الشعب الفلسطيني.

وتجمع مئات الأشخاص أمام مبنى القنصلية في مانهاتن، حاملين أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها “الحرية لفلسطين” و”ضعوا حدا للاحتلال والعدوان الإسرائيلي”.

وحظيت المظاهرة بدعم ومشاركة من أعضاء جماعة “ناطوري كارتا” اليهودية الأرثوذكسية المناهضة للصهيونية.

ووقعت مشادات كلامية مع بعض أنصار الصهيونية المؤيدين لإسرائيل الذين تجمعوا قرب القنصلية، ما أدى لتدخل رجال الشرطة لمنع حدوث تشابك بالأيدي، ولم تسجل أي إصابات.

كما شهدت مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا مظاهرة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة.

كما شهدت العاصمة الأمريكية، واشنطن، الثلاثاء، مسيرة لدعم فلسطين، شارك فيها الآلاف معربين عن غضبهم حيال العدوان الإسرائيلي بالقدس، وصمت الإدارة الأمريكية.

واحتشد مئات الأشخاص أمام وزارة الخارجية بواشنطن، وأخذوا يرددون هتافات مناهضة لإدارة الرئيس جو بايدن، ووزارة خارجيته لموقفها “المخزي” من الأحداث في القدس، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وبعد ذلك تحرك المحتجون الذين زادت أعدادهم للآلاف ليخرجوا في مسيرة جابت شوارع واشنطن، بداية من وزارة الخارجية حتى انتهى بهم المطاف أمام البيت الأبيض.

وأمام البيت الأبيض أخذ المحتجون يرددون هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة على خلفية العدوان.

المصدر : وكالات

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