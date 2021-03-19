ارتفاع حاد لأسعار الأدوية بالسودان وصيادلة يستعرضون أسباب الأزمة (فيديو)

أعرب عدد من المواطنين السودانيين عن استيائهم من الأزمة المتكررة لندرة الأدوية وارتفاع أسعارها.

وأجمعت شهادات السودانيين في أحد الجولات التي أجرتها قناة الجزيرة مباشر، أن المواطنين السودانيين يعيشون أزمة دواء حادة، وأن حياة العديد من المرضى أصبحت في خطر.

وقال المواطن فارس الحويرص إن الحصول على الدواء مهما يكن نوع المرض أصبح بالأمر الصعب ولم يعد في متناول يد المريض.

وعرضَ أمام الكاميرا روشتة دوائية وقال إنه يضطر أحياناً لإرسالها خارج السودان من أجل جلب الدواء منها.

واستعرضت الصيدلانية سارة بدوي حجم الأزمة بشقيها على صعيد ارتفاع الأسعار وندرة الأدوية، معلنةً اختفاء الأدوية المنقذة لحياة المريض كـ(الأنسولين) وحقن الجلطات والسيولة وأدوية ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت أن هذه الندرة في الأدوية دعت الصيادلة لتنفيذ إضرابٍ بداية مارس الماضي إلا أنهم لم يصلوا عبره لنتيجة إيجابية على الرغم من منطقية مطالبهم.

وربطت في ختام حديثها الزيادات المفزعة في أسعار الدواء بحسب ما يتداول بالدولار الذي تتذبذب أسعاره بحسب السوق الموازي ما يؤدي لعدم استقرارها على سعر واحد.

واشتكى مواطن آخر من ارتفاع متزايد لما كان يتناوله من دواء بشكل مستمر، مؤكدا أن معظم الأدوية الآن هي بديلة وليست لشركات أصلية متخصصة في تصنيع الدواء، وحتى الأدوية البديلة تواجههم فيه صعوبة.

يذكر أن السودان يعاني خلال العامين الماضيين من نقص حاد للأدوية وارتفاع عال لأسعارها بسبب تأرجح أسعار الدولار بالسوق السوداء، ووقوف نشاط بعض الشركات التي تستورده من الخارج بسبب الخسائر.