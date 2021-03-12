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الأولى في الشرق الأوسط.. الخطوط الجوية القطرية تبدأ تطبيق جواز السفر الرقمي

"القطرية" أول شركة طيران في الشرق الأوسط تبدأ بتجربة تطبيق جواز السفر الرقمي (الخطوط الجوية القطرية)
"القطرية" أول شركة طيران في الشرق الأوسط تبدأ بتجربة تطبيق جواز السفر الرقمي (الخطوط الجوية القطرية)
12/3/2021

جاء ذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ووزارة الصحة العامة في قطر، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، وذلك اعتبارا من 11 مارس/آذار الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، الخميس.

ويضمن (جواز السفر الرقمي) الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي، حصول المسافرين على تحديثات عن المعلومات المتعلقة بلوائح الصحة الخاصة بكوفيد-19 في الوجهة التي يسافرون إليها.

هذا مع الامتثال للوائح والأحكام العالمية الصارمة المتعلقة بخصوصية البيانات والتي تتيح إمكانية مشاركة نتائج اختبارات كوفيد-19 الخاصة بالمسافرين مع شركات الطيران، للتحقق من أهليتهم للسفر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر “إننا من أشد الداعمين لاستخدام حلول رقمية في قطاع الطيران لمساعدة المسافرين على السفر بأمان وسلامة في ظل القيود المعقدة والمتغيرة باستمرار في مختلف أنحاء العالم”.

وأضاف “نحن نثق بمصداقية جواز السفر الرقمي الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي بوصفه الحل الأكثر ابتكارا وموثوقية في قطاع الطيران وذلك بسبب قدرته الفائقة على الامتثال لخصوصية البيانات واحتوائه على تحديثات مستمرة حول قيود الدخول إلى الدول، بالإضافة إلى قدرته على تقديم حلول متكاملة”.

وتابع “كما أننا نفتخر بأننا في طليعة الشركات التي تلتزم باستخدام أحدث الحلول المبتكرة، وأننا شركة الطيران الأولى في الشرق الأوسط وواحدة من أوائل شركات الطيران في العالم التي تجرب هذه التكنولوجيا المبتكرة”.

واختتم الباكر بالقول “مع الأنظمة الصارمة لخصوصية البيانات فإن جواز السفر الرقمي الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي يعتبر بمثابة خطوة مهمة في سبيل التأكيد على نجاح وفعالية المعايير العالمية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي لجواز السفر الرقمي”.

وسيساعد هذا الجواز في إرساء الأسس القوية التي ستمكن الحكومات العالمية من وضع لوائح موحدة للحد من التراجع الحالي الذي يشهده قطاع السفر.

ويقود الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الجهود الرامية إلى المساعدة على تصميم شهادة لقاح موحدة، ستكون ضرورية لفتح الحدود بين الدول وزيادة السفر على الصعيد العالمي.

من ناحيته، قال ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن استخدام الخطوط الجوية القطرية لجواز السفر الرقمي الخاص بإيا يعد بمثابة نقطة تحول مهمة تجاه تعافي قطاع السفر العالمي.

وأضاف أنه مع المتطلبات الحكومية التي تستوجب من المسافرين الخضوع لفحوصات أو الحصول على شهادة اللقاح لكي يتمكنوا من السفر بأمان، يأتي دور جواز السفر الرقمي في مساعدة المسافرين على إدارة وتقديم وثائقهم الشخصية بصورة سلسة وآمنة.

وأشار إلى أنه يمكن لجميع المسافرين الذين يستخدمون جواز السفر الرقمي أن يكونوا على ثقة من أن بياناتهم محمية، وبأن الحكومات يمكنها أن تثق بأن إشارة “الموافقة على السفر” هي بمثابة اعتماد حقيقي وهوية تم التثبت منها على حد سواء.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية

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