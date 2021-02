بوجه يشبه الإنسان.. قرش صغير يشعل ضجة على منصات التواصل (فيديو)

من بين جميع المخلوقات الغريبة والرائعة التي قد يفاجئك البحر بها، لن يتبادر إلى الذهن أنه يمكن مصادفة سمكة قرش ذات “وجه بشري”.

لكن صيادًا قبالة سواحل إندونيسيا شعر بالحيرة عندما صادف ذلك تمامًا ورآه واقعًا أمام عينيه.

Mutant baby shark is born with a 'human-like' face pic.twitter.com/I4jIUET7y4 — The Sun (@TheSun) February 24, 2021

وعثر الصياد عبد الله نورين (48 عامًا) على المخلوق البحري المتحور، في المياه بالقرب من روت نداو في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية، حسبما ذكرت صحيفة الـ “ديلي ميل”.

ووقعت سمكة قرش بالغة في شباك الصياد عن طريق الخطأ، وعندما فتح بطنها وجد بداخلها ثلاثة صغار، كان لأحدهم مظهر يشبه وجه “إنسان” واضح، مع عينان دائريتان كبيرتان مع الأنف.

Meanwhile, in Indonesia, a local fisherman has been left baffled after catching this baby shark with a 'human face' while out in the Indian Ocean. pic.twitter.com/EAKN4CbhIr — WTF Facts (@mrwtffacts) February 23, 2021

وقال نورين “لقد وجدت في البداية سمكة قرش أم تم صيدها وفي اليوم التالي قمت بشق بطن سمكة القرش الأم ووجدت ثلاثة صغار في بطنها. كان اثنان مثل الأم وبدا هذا الثالث وكأنه له وجه بشري”.

وأضاف أنه أخذ القرش الصغير إلى منزل عائلته الذين ساعدوه في الحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن الجيران عرضوا شراء القرش منه، لكنه رفض.

وقال “منزلي مكتظ بالناس الذين يريدون رؤية القرش. يريد الكثير من الناس شرائه، لكنني سأحتفظ به بدلًا من ذلك. أعتقد أنه سيجلب لي الحظ السعيد”. وأثارت السمكة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.

Hang on, the shark with a human face is clearly just Mr Burns in the woods. pic.twitter.com/XzGPEkbkWa — Matthew Highton (@MattHighton) February 23, 2021

just saw what the shark with the human face looks like and i’m scared — jenny (@honkingferal) February 23, 2021