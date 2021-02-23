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رجل الأعمال محمود وهبة للجزيرة مباشر: الاقتصاد الأزرق هو الحل لتنمية مصر (فيديو)

22/2/2021-|آخر تحديث: 23/2/202112:39 AM (مكة المكرمة)

قال أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال المصري المقيم في الولايات المتحدة محمود وهبة إن سكان أي دولة يمكن أن يكونوا نعمة إذا تمت الاستفادة منهم وتحويلهم إلى قوة استثمارية وليس قوة استهلاكية.

وأكد وهبة في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر ضرورة الخروج من الشريط الضيق حول النيل في الدلتا والوادي، إلا أن التوجه للصحراء ليس هو الحل المناسب من وجهة نظره.

وأوضح وهبة أن لدى مصر سواحل طويلة للغاية كما أنها تمتلك بحيرات ومسطحات مائية هائلة تصل إلى نحو 12 ألف كيلومتر.

ودعا إلى نقل ما بين 70 إلى 75 مليون مصري خلال عشر سنوات لتجمعات سكنية على السواحل أو حول المسطحات المائية الموجودة في مصر.

وقال وهبة إن التوسع في الاستثمارات في المناطق الصحراوية يؤدي إلى إقامة مساكن دون توفير وظائف، على عكس الحال في البحر. ودعا إلى ضرورة التخلي عن المركزية في توفير خدمات مثل الكهرباء، لتكون كل منطقة مكتفية ذاتيا من الخدمات التي تحتاجها.

وأوضح أن لمصر فرصة كبيرة في دخول ما يسمى “سلسلة التخزين والتوزيع الدولي”، الخاصة بتوفير أماكن لتخزين السلع الرئيسية على مستوى العالم.

وطالب وهبة بإنشاء أسطول مصري يساهم في حركة التجارة العالمية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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