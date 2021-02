أسوشيتد برس: صور بالأقمار الصناعية تؤكد تفكيك الإمارات لقاعدتها العسكرية في إريتريا

تفكك دولة الإمارات أجزاءً من قاعدة عسكرية تديرها في دولة إريتريا بشرق إفريقيا بعيد انسحابها من حرب اليمن الطاحنة، بحسب صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس.

وكانت الإمارات شيدت ميناءً ووسعت مهبطًا للطائرات في مدينة عصب الإريترية بدءً من سبتمبر/أيلول 2015، مستخدمة المنشأة كقاعدة لنقل القوات السودانية والأسلحة الثقيلة إلى اليمن أثناء قتالها إلى جانب قوات التحالف ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

ويقول الخبراء إن الإمارات التي أشاد بها وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس يومًا ما، وأطلق عليها لقب “إسبرطة الصغيرة”، وصلت إلى حدود توسعها العسكري في الصراع اليمني المأزوم. وبعد أن سحبت قواتها من الصراع، أظهرت صور الأقمار الصناعية أنها بدأت بشحن المعدات وتفكيك الهياكل المقامة حديثًا.

وقال رايان بوهل المحلل في شركة ستراتفور للمخابرات الخاصة ومقرها تكساس الأمريكية إن” الإماراتيين يقلصون طموحاتهم الاستراتيجية وينسحبون من الأماكن التي كان لديهم وجود فيها، فنشرهم لهذه القوة الصارمة يعرضهم لمخاطر أكثر مما يرغبون في تحمله الآن”.

#UAE is dismantling part of its military base in Assab, #Eritrea. The UAE used the port and airstrip in #Assab as a base to ferry heavy weaponry and troops into Yemen. The drone hangars have also been destroyed after allegedly being used in #Tigray.

Read👉https://t.co/5bg45DgXxH pic.twitter.com/LbqnTNhNlR

— Yonas Nigussie (@Yonigussie) February 18, 2021