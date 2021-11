نائب في البرلمان البريطاني: بوريس جونسون متهم بدعم الإسلاموفوبيا قولا وفعلا (فيديو)

قال عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال أفضل خان إن رئيس الوزراء بوريس جونسون متهم بدعم الإسلاموفوبيا في بريطانيا قولا وفعلا وأنه يتحمل مسؤولية تبعات انتشار العنصرية ضد الإسلام والمسلمين، على حد قوله.

وأضاف خان خلال مشاركته في المسائية على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، أن الجالية المسلمة في بريطانيا تواجه وضعا غير مسبوق على مستوى انتشار معدل الكراهية والخوف من الإسلام والمسلمين.

وتابع “الحكومة مسؤولة عن الدفاع عن مواطنيها، لكن بوريس جونسون وأفراد فريقه الحكومي لديهم مشكلة مع هذا الوضع ولم يقوموا حتى الآن بأي تحرك لتصحيحه”.

وكان المجلس الإسلامي البريطاني أرسل في 2020 ملفاً يضم 300 ادعاء عن ممارسات الإسلاموفوبيا ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون وأعضاء الحزب المحافظ إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان الحكومية.

وتعد هذه هي المحاولة الثانية من المجلس الإسلامي البريطاني لمناشدة اللجنة المعنية بمراقبة المساواة لمباشرة تحقيق بشأن الحزب الحاكم لكنها كانت أيضاً بلا جدوى.

وطالب أفضل خان بفتح تحقيق بشأن سياسة الحكومة البريطانية بقيادة بوريس جونسون و”دورها في التزايد المستمر للجرائم التي ترتكب ضد المسلمين في بريطانيا”.

وأضاف النائب في البرلمان البريطاني أن حزب العمال الذي ينتمي له أقر بوجود الظاهرة وتبناها في خطابه السياسي واعتمد جملة من الإجراءت العملية لمواجهتها.

وأوضح خان أن مجموعة العمل البرلمانية المشرفة على شهر التوعية بالإسلاموفوبيا في بريطانيا التي تتزامن مع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ستقوم بلقاءات داخل البرلمان وخارجه مع منظمات ومجالس وأحزاب سياسية في بريطانيا من أجل تناول مفهوم الإسلاموفوبيا ودرجات خطورة انتشاره في البلد، موضحا أن حزب المحافظين يتجاهل كل ما له علاقة بهذا الموضوع.

وقال: الشعب البريطاني يرفض جميع أشكال التمييز ضد أي فئة داخل المجتمع ونجاح هذه الحملة سيلزم المحافظين بالاعتراف بخطورة وجود ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلد.

وكشف خان أنه أرسل في نوفمبر 2020 رسالة لرئيس الوزراء خلال الشهر التوعوي السني الإسلاموفوبيا في بريطانيا يحثه على المشاركة في الحملة التوعية وأنه لم يرد على طلبه حتى الآن.

وقال خان إن بوريس جونسون “لا يزال أسير خطاب شعبوي ظرفي، لكن الناس الخيرين في بريطانيا لن يسمحوا لهذا الخطاب بأن ينتصر”.

Last year to mark Islamophobia Awareness Month, I wrote to the PM urging him to take action.

It’s been a year and I haven’t received a response.

In addition to my debate on Tuesday, I will be raising a point of order after the PM’s failure to respond👇🏽https://t.co/1TzMTSy9Bb

— Afzal Khan MP (@Afzal4Gorton) October 31, 2021